Người đẹp Hàn có nguy cơ bị quỵt cát-xê vì phim không có khán giả

Theo My Daily, phim Ký ức Lọ lem của đài MBN thất bại về tỷ lệ người xem (rating trung bình đạt 1,704%). Việc không có khán giả đã khiến ê-kíp thất thu do không bán được quảng cáo. Nhà sản xuất hiện trì hoãn thanh toán thù lao diễn xuất cho hai diễn viên nữ.

Cụ thể, phim kết thúc phát từ cuối tháng 10 nhưng đến hết tháng 12, Song Ha Yoon cùng Jooyeon vẫn chưa nhận được một đồng. Hai nam diễn viên chính Choi Jin Hyuk và Jang In Seob nhờ được trả thù lao từ trước nên không gặp tình trạng chờ đợi vô vọng.

Nữ diễn viên Song Ha Yoon chưa nhận được một đồng khi tham gia phim Ký ức Lọ lem.

Đại diện đoàn phim cho biết: “Thù lao đóng phim là vấn đề lớn với ê-kíp Ký ức Lọ lem. Nhà sản xuất không trả nổi lương cho nhân viên hậu kỳ. Hai diễn viên nữ tham gia phim hiện vẫn chưa nhận được đồng nào".



"Công ty quản lý của họ đã phải đứng ra lo liệu kinh phí ăn ở hỗ trợ diễn viên trong quá trình quay phim. Thiệt hại do công ty ứng trước tiền là 9.000 USD”.

Lý giải về việc Choi Jin Hyuk cùng Jang In Seob được nhận thù lao đầy đủ, người này nói: “Họ là hai diễn viên có tiếng hơn. Trong quá trình làm hợp đồng, các điều khoản thanh toán quy định rất rõ”.

Diễn viên Song Ha Yoon sinh năm 1986 tại Bucheon, Hàn Quốc. Cô khởi nghiệp từ năm 2012 và được chú ý nhờ Fight for My Way, My Daughter Geum Sang Wol. Về đời tư, cô từng nảy sinh tin đồn tình cảm với diễn viên Trung Quốc Hoàng Hiên.