3 thần đồng âm nhạc Xuân Mai, Xuân Nghi, bé Châu giờ ra sao?

Xuân Mai được xem là thần đồng âm nhạc Việt Nam ở tuổi lên 2. Ngày ấy, cả trẻ em lẫn người lớn đều yêu thích Xuân Mai đáng yêu, có giọng hát trong trẻo. Năm 9 tuổi, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư sau khi bố mẹ ly hôn. Từ đó, cái tên Xuân Mai chỉ xuất hiện trong trí nhớ khán giả. Ảnh: Dân Việt Năm 2009, Xuân Mai trở về nước ca hát nhưng lại nhận sự lạnh nhạt của công chúng vì ngoại hình lẫn giọng hát của cô đều thay đổi. Với khán giả, Xuân Mai mãi mãi chỉ là cô nhóc gắn liền với các bài hát thiếu nhi. Sau đó, giọng ca “Con cò bé bé” ngậm ngùi trở lại Mỹ và sống kín tiếng. Ảnh: Vietnamnet Năm 2015, ở tuổi 20 Xuân Mai kết hôn rồi sinh 3 con: 2 trai, 1 gái. Từng có thông tin nữ ca sĩ nhí một thời vất vả làm việc, trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Mẹ của Xuân Mai từng cho biết, vợ chồng Xuân Mai không gặp bất kì áp lực nào. Ngoài giờ làm ở ngân hàng, nữ ca sĩ và chồng sống vui vẻ thoải mái bên người thân. Ảnh: Vietnamnet Xuân Nghi sinh năm 1994, được xem là thần đồng ca nhạc khi còn nhỏ giống Xuân Mai. Khi tròn 9 tuổi, tài năng nhí này tung album đầu tay. Năm 16 tuổi, Xuân Nghi sang Mỹ du học tại Trường đào tạo nghệ sĩ Orange County High School of the Arts. Sau đó, cô được nhận vào Đại học Nam California) ngành Music Industry (Công nghiệp âm nhạc). Ảnh: Gia đình xã hội Sau 9 năm vắng bóng, ca sĩ Xuân Nghi đã tung MV “Summer night” để đánh dấu sự trở lại với thị trường âm nhạc Việt Nam. Cuối năm 2019, cô trở lại Mỹ thăm gia đình và bị kẹt lại vì dịch COVID-19. Cuối năm 2020, Xuân Nghi xác nhận mắc COVID-19. Hiện tại, nữ ca sĩ làm công việc sản xuất âm nhạc và đào tạo các tài năng âm nhạc. Ảnh: Tổ quốc Xuân Nghi đang hẹn hò một chàng trai kém 1 tuổi. Theo Dân Việt, bạn trai của Xuân Nghi tên Kenny Minh Vũ. Nửa kia của Xuân Nghi được khen cao ráo, điển trai, xứng đôi với Xuân Nghi. Tính đến nay, Xuân Nghi và bạn trai đã hẹn hò được 8 năm. Cả hai chưa tiết lộ về kết hoạch kết hôn. Ảnh: Người lao động Bé Châu cũng từng được xem là thần đồng âm nhạc. Còn nhớ, năm 2004 - 2005, cái tên bé Châu (tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1997) nổi đình đám trên thị trường băng đĩa khi nhảy múa bắt chước các ngôi sao ca nhạc cùng những bản hit thời bấy giờ. Bé Châu đắt show, cát-sê mỗi chương trình từ 2-5 triệu đồng. Ảnh: Tiền Phong Nổi tiếng từ lúc 5 tuổi nhưng Nguyễn Huy có cuộc sống khá sóng gió. Bé Châu chia sẻ trên Zing, tuổi thơ của anh không bạn bè, làm bạn với căn phòng và máy tính. Khi càng lớn, Nguyễn Huy càng ít show trong khi bố mẹ vẫn quen sống vương giả nên thường xuyên vay mượn. Trong 10 năm, anh chạy show trả nợ cho bố mẹ. Ảnh: Zing Bé Châu cho biết, năm 2018, có lẽ là thời gian khủng khiếp nhất với anh khi gia đình phá sản, chị ruột qua đời, bản thân bị đứt dây chằng, công việc không thuận lợi. May mắn, sau 2 năm, bé Châu đã trả hết nợ. Ảnh: Zing Xem video sản phẩm âm nhạc mới của Xuân Nghi. Nguồn Youtube/ Xuân Nghi

Xuân Mai được xem là thần đồng âm nhạc Việt Nam ở tuổi lên 2. Ngày ấy, cả trẻ em lẫn người lớn đều yêu thích Xuân Mai đáng yêu, có giọng hát trong trẻo. Năm 9 tuổi, Xuân Mai theo mẹ sang Mỹ định cư sau khi bố mẹ ly hôn. Từ đó, cái tên Xuân Mai chỉ xuất hiện trong trí nhớ khán giả. Ảnh: Dân Việt Năm 2009, Xuân Mai trở về nước ca hát nhưng lại nhận sự lạnh nhạt của công chúng vì ngoại hình lẫn giọng hát của cô đều thay đổi. Với khán giả, Xuân Mai mãi mãi chỉ là cô nhóc gắn liền với các bài hát thiếu nhi. Sau đó, giọng ca “Con cò bé bé” ngậm ngùi trở lại Mỹ và sống kín tiếng. Ảnh: Vietnamnet Năm 2015, ở tuổi 20 Xuân Mai kết hôn rồi sinh 3 con: 2 trai, 1 gái. Từng có thông tin nữ ca sĩ nhí một thời vất vả làm việc, trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Mẹ của Xuân Mai từng cho biết, vợ chồng Xuân Mai không gặp bất kì áp lực nào. Ngoài giờ làm ở ngân hàng, nữ ca sĩ và chồng sống vui vẻ thoải mái bên người thân. Ảnh: Vietnamnet Xuân Nghi sinh năm 1994, được xem là thần đồng ca nhạc khi còn nhỏ giống Xuân Mai. Khi tròn 9 tuổi, tài năng nhí này tung album đầu tay. Năm 16 tuổi, Xuân Nghi sang Mỹ du học tại Trường đào tạo nghệ sĩ Orange County High School of the Arts. Sau đó, cô được nhận vào Đại học Nam California) ngành Music Industry (Công nghiệp âm nhạc). Ảnh: Gia đình xã hội Sau 9 năm vắng bóng, ca sĩ Xuân Nghi đã tung MV “Summer night” để đánh dấu sự trở lại với thị trường âm nhạc Việt Nam. Cuối năm 2019, cô trở lại Mỹ thăm gia đình và bị kẹt lại vì dịch COVID-19. Cuối năm 2020, Xuân Nghi xác nhận mắc COVID-19. Hiện tại, nữ ca sĩ làm công việc sản xuất âm nhạc và đào tạo các tài năng âm nhạc. Ảnh: Tổ quốc Xuân Nghi đang hẹn hò một chàng trai kém 1 tuổi. Theo Dân Việt, bạn trai của Xuân Nghi tên Kenny Minh Vũ. Nửa kia của Xuân Nghi được khen cao ráo, điển trai, xứng đôi với Xuân Nghi. Tính đến nay, Xuân Nghi và bạn trai đã hẹn hò được 8 năm. Cả hai chưa tiết lộ về kết hoạch kết hôn. Ảnh: Người lao động Bé Châu cũng từng được xem là thần đồng âm nhạc. Còn nhớ, năm 2004 - 2005, cái tên bé Châu (tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1997) nổi đình đám trên thị trường băng đĩa khi nhảy múa bắt chước các ngôi sao ca nhạc cùng những bản hit thời bấy giờ. Bé Châu đắt show, cát-sê mỗi chương trình từ 2-5 triệu đồng. Ảnh: Tiền Phong Nổi tiếng từ lúc 5 tuổi nhưng Nguyễn Huy có cuộc sống khá sóng gió. Bé Châu chia sẻ trên Zing, tuổi thơ của anh không bạn bè, làm bạn với căn phòng và máy tính. Khi càng lớn, Nguyễn Huy càng ít show trong khi bố mẹ vẫn quen sống vương giả nên thường xuyên vay mượn. Trong 10 năm, anh chạy show trả nợ cho bố mẹ. Ảnh: Zing Bé Châu cho biết, năm 2018, có lẽ là thời gian khủng khiếp nhất với anh khi gia đình phá sản, chị ruột qua đời, bản thân bị đứt dây chằng, công việc không thuận lợi. May mắn, sau 2 năm, bé Châu đã trả hết nợ. Ảnh: Zing Xem video sản phẩm âm nhạc mới của Xuân Nghi. Nguồn Youtube/ Xuân Nghi