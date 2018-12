Hòa Minzy lộ gương mặt khác lạ, rộ tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ

Thời gian qua, Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh đời tư tình ái với thiếu gia giàu có, nhan sắc của chị cả gia đình "Hoa dâm bụt" cũng bị đưa lên bàn cân so sánh.

Mới đây, hình ảnh Hòa Minzy xuất hiện với gương mặt khác lạ khi đi dự sự kiện lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Ồn ào bắt đầu từ bức hình bạn gái cũ Công Phượng được một người bạn chia sẻ cách đây ít giờ.

Có ai nhận ra Hòa Minzy trong bức ảnh này.

Trong hình, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh búi tóc cao để lộ hoàn toàn gương mặt của mình khi chụp ảnh cùng Erik và một người bạn. Sẽ không có gì đáng nói nếu như tổng thể gương mặt của Hòa Minzy không quá khác lạ khiến không ít người tưởng mình nhận nhầm nếu như người đăng tải bức ảnh không chú thích rõ: "Nhà Dâm bụt thiếu mỗi Đức Phúc thôi".

Thay vì gương mặt tròn với các đường nét hài hòa tự nhiên, gương mặt của Hòa Minzy lại sắc cạnh được ví von "nhỏ như bàn tay chéo". Thậm chí khi nhìn bức hình của bạn gái cũ Công Phượng, nhiều người hoang mang: "Cho hỏi cô gái đó là Hòa hả?".

Thậm chí có cư dân mạng còn phát biểu: "Nhìn ảnh này Hòa Minzy giống như Minh Hằng", người liên tục chiếm sóng làng giải trí thời gian qua vì nghi phẫu thuật thẩm mỹ khi sở hữu gương mặt lạ lẫm với chiếc cằm dài ngoằng được ví như tam giác ngược, sẵn sàng "xuyên thủng vạn vật".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho nhan sắc trước đây của Hòa Minzy. Cùng với đó, khoảnh khắc khác lạ của "chị cả nhà hoa dâm bụt" khi chụp cùng bạn trong hậu trường một sự kiện khác cũng được công bố.

Khi đặt hình ảnh hiện tại và quá khứ của Hòa Minzy cạnh nhau, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì dù cùng là một người nhưng lại như hai kẻ xa lạ vì gương mặt chẳng có điểm nào liên quan.

Có ai tìm ra điểm tương đồng của hai gương mặt đã biến hóa theo thời gian dù đây đều là Hòa Minzy?

Dù chưa biết thực hư gương mặt Hòa Minzy khác lạ đến "bố mẹ cũng khó nhận ra" là do can thiệp dao kéo hay bị make up "bán đứng", nhưng hình ảnh nữ ca sĩ hiện vẫn đang lan truyền mạnh và được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.