Hoa hậu Phương Nga tố giác Viện Kiểm sát: “Xới” lên PR tên tuổi?

Diễn biến vụ Trương Hồ Phương Nga - Cao Toàn Mỹ:

Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ bằng hành vi lừa mua bán nhà giá rẻ. Ngày 19/11/2014, CQĐT khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 19/3/2015, Nga và Dung bị bắt tạm giam.



Ngày 21/9/2016, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1, Trương Hồ Phương Nga khai 16,5 tỷ đồng được ông Cao Toàn Mỹ cho bị cáo thông qua hợp đồng tình cảm giữa 2 bên. Sau lời khai này, TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung.



Ngày 6/2/2017, kết luận điều tra bổ sung khẳng định không có các hợp đồng tình cảm như Phương Nga và Thùy Dung khai nên CQĐT tiếp tục đề nghị truy tố 2 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Ngày 29/6/2017, TAND TP.HCM tiếp tục trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Cũng trong ngày 29/6/2017, tòa thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phương Nga và Thùy Dung.



Ngày 9/8/2017, CQĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Tháng 6/2018, CQĐT phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với Phương Nga và Thùy Dung.



Năm 2019 đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Tội danh của Phương Nga và Thùy Dung cũng được đổi từ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".



Sau quyết định đình chỉ trên, Phương Nga và Thùy Dung làm đơn tố cáo ông Cao Toàn Mỹ về hành vi “vu khống”, tuy nhiên, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án.