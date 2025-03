Màn cosplay Tiểu Long Nữ của Ý Nhi và các mỹ nhân Việt

Mới đây, hình ảnh Hoa hậu Ý Nhi hóa thân Tiểu Long Nữ nhận được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Ảnh: Saostar. Ý Nhi xinh đẹp trong tạo hình Tiểu Long Nữ bên Tuấn Ngọc vào vai Dương Quá. Ảnh: Saostar. Ngoài Huỳnh Trần Ý Nhi, còn có nhiều mỹ nhân Việt hóa thân Tiểu Long Nữ. Kỳ Duyên là một trong số đó. Hoa hậu Việt Nam 2014 hóa thân Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp phiên bản năm 1995 và 2006, do Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi đóng. Ảnh: Dân Việt. Bên cạnh một số bình luận chê Kỳ Duyên chưa toát lên được khí chất của “tiểu tiên nữ”, cũng có ý kiến khen ngợi sự đáng yêu của Kỳ Duyên. Ảnh: Dân Việt. Hoa hậu Mai Phương Thúy xinh đẹp, cuốn hút trong tạo hình “Cô Long” trong trang phục trắng tinh khôi. Ảnh: Khám Phá. Cũng hóa thân Tiểu Long Nữ, Salim được nhiều người khen ngợi về nhan sắc lẫn thần thái. Ảnh: Tiền Phong. Hải Long - chồng Salim đóng vai Dương Quá, bé Pam - con gái Salim hóa trang thành chim điêu trong Thần điêu đại hiệp phiên bản năm 1995. Ảnh: Tiền Phong. Người mẫu Ngọc Trinh hóa thân phiên bản "Cô Long đùi gà" của Trần Nghiên Hy năm 2014. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Ngọc Trinh tạo dáng bay lượn giống với Tiểu Long Nữ. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Tạo hình “Cô Long đùi gà” của hot girl Lilly Luta vào năm 2015 nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: Dân Việt. Lilly Luta chia sẻ trên Dân Việt, cô thích nhất Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi thủ vai nhưng ấn tượng nhất với phiên bản do Trần Nghiên Hy đóng. Ảnh: Dân Việt. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

