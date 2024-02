Hoa hậu Mai Phương nhận tin vui đầu tiên ở Miss World 2024

Tối ngày 22/2, ban tổ chức Miss World - Hoa hậu Thế giới công bố Top 25 Head to Head Challenge, trong đó, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Mai Phương cũng có mặt trong bảng xếp hạng của phần thi này.

Phần thi Head to Head Challenge được biết đến là một trong những vòng thi vô cùng quan trọng tại Hoa hậu Thế giới. Năm nay, các thí sinh chuẩn bị video để chia sẻ về quan điểm về chủ đề tự lựa chọn.

Mai Phương chọn chủ đề “Phát triển bền vững”. Nàng hậu chia sẻ, bản thân là một cô gái có sức trẻ và yêu việc làm thiện nguyện. Mai Phương cảm thấy hạnh phúc khi có thể chia sẻ và mang lại niềm vui cho những hoàn cảnh cảnh khó khăn.

Tuy nhiên bản thân cũng chỉ là một cá thể nhỏ nên cần phải có sự góp sức của nhiều người khác trong cộng đồng. Mai Phương cho rằng, sự bền vững trong việc giúp đỡ người khác có thể giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, và đó cũng là mục tiêu của việc phát triển bền vững.

Vì thế Mai Phương cùng CEO Phạm Kim Dung đã đồng sáng lập một thương hiệu thời trang phi lợi nhuận. Bằng việc bán áo thun, Mai Phương có thể tạo ra nguồn tài nguyên độc lập và dùng cho những hoạt động thiện nguyện của mình.

“Whatever you do, if you have resources, you can be confident and independent to do it.” (Tạm dịch: Bất kể việc gì bạn làm, nếu bạn có nguồn tài nguyên, bạn có thể tự tin và độc lập để thực hiện điều đó.)

Trong những năm kinh tế khó khăn, nhận thức được việc kêu gọi đóng góp thiện nguyện cũng sẽ phần nào có hạn chế, Mai Phương tin rằng việc tạo ra thêm công việc và dùng chính sức lao động của mình để làm thiện nguyện sẽ mang tính phát triển bền vững và được ủng hộ rộng rãi hơn.

Mai Phương. Ảnh: FBNV.

Thương hiệu thời trang phi lợi nhuận cũng là dự án mà Mai Phương đem đến Hoa hậu Thế giới lần này trong phần thi Beauty with a Purpose - Người đẹp Nhân ái.

Phần thuyết trình của Mai Phương trong đêm thuyết trình Beauty with a Purpose nhận về lượt tương tác khủng. Riêng trên TikTok, video nhận được hơn 2,1 triệu lượt xem, hơn 250 nghìn lượt thích.

Câu trích dẫn trong bài thuyết trình “I have only one heart, but I have so many love to give” (Tạm dịch: Tôi chỉ có một trái tim, nhưng tôi có rất nhiều tình yêu thương để trao đi) cũng trở nên viral và được đông đảo fan sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Chưa dừng lại ở đó, Mai Phương còn nhảy See tình cùng các đại diện ở Hoa hậu Thế giới . Đại diện Việt Nam cũng chọn luôn ca khúc này làm bài thi của mình ở phần thi Dance of the World.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 9/3, được tiếp sóng trực tiếp lúc 21h00 trên kênh VTV9.