Đọ nhan sắc Dịu Thảo - An Nhi - Tường San trước khi hết nhiệm kỳ

Hoa hậu Dịu Thảo sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025 diễn ra vào ngày 10/5. Ảnh: FB Dịu Thảo. Dịu Thảo gợi cảm bội phần kể từ khi đoạt vương miện Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Ảnh: FB Dịu Thảo. Người đẹp sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m83, số đo ba vòng 94 - 65 - 96 cm. Ảnh: FB Dịu Thảo. Dịu Thảo vào top 11 Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế năm 2023. Ảnh: FB Dịu Thảo. Tường San là Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024. Ảnh: FB Tường San. Tường San ngọt ngào, gợi cảm trước khi hết nhiệm kỳ Á hậu 1 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023. Ảnh: FB Tường San. Nàng hậu chuộng váy áo ngắn khoe vóc dáng nuột nà. Ảnh: FB Tường San. Tường San khoe nhan sắc cuốn hút ở đời thường. Ảnh: FB Tường San. An Nhi là á hậu 2 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023, sở hữu vẻ đẹp sắc sảo. Ảnh: FB An Nhi. An Nhi gợi cảm không kém cạnh Tường San và Dịu Thảo. Ảnh: FB An Nhi. Chân dài sinh năm 1995 sở hữu số đo ba vòng 89-64-90cm, ăn mặc táo bạo. Ảnh: FB An Nhi. Nàng hậu gợi cảm với mốt lộ nội y. Ảnh: FB An Nhi. Xem video: "Dịu Thảo khoe vẻ gợi cảm". Nguồn FB Dịu Thảo

