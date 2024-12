Nhìn lại ồn ào giữa Hoàng Thùy - Thanh Hằng

Tháng 7/2024, trên trang cá nhân, Hoàng Thùy nói bóng gió bị người trong showbiz chèn ép, loại bỏ khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi. Sau đó, dược sĩ Tiến - nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam - thừa nhận anh là người từ chối nàng hậu. Phía Hoàng Thùy cho biết, dược sĩ Tiến không phải là người bị cô tố. Ảnh: FB Hoàng Thùy. Sau đó, Hoàng Thùy ám chỉ về một nhân vật bí ẩn được cô chú thích là "mỹ nhân" đồng thời sử dụng hash tag #MyNhanKe dưới các bài đăng. Một số cư dân mạng suy đoán MyNhanKe là bộ phim Mỹ nhân kế có siêu mẫu Thanh Hằng đóng chính. Ảnh: FB Hoàng Thùy, Thanh Hằng. Hoàng Thùy còn đăng tải ảnh chụp đoạn tin nhắn có nội dung: "Thanh Hang doesn't want" khiến nhiều cư dân mạng cho rằng Hoàng Thùy tố Thanh Hằng. Ảnh: FB Hoàng Thùy. Giữa ồn ào, Thanh Hằng đăng ảnh bó hoa do chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 tặng, kèm tấm thiệp ghi: "Mr. V really wants you" (tạm dịch: Mr. V rất muốn bạn). Nhận được hoa, nữ siêu mẫu chia sẻ: "Cảm ơn Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá". Ảnh: FB Thanh Hằng. Để bảo vệ tên tuổi, Thanh Hằng nhờ pháp luật can thiệp. Theo Znews, Thanh Hằng đã gửi đơn lên Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, đề nghị xử lý tài khoản Facebook "Hoàng Thùy" tung tin sai sự thật. Ảnh: FB Thanh Hằng. Trong đơn, Thanh Hằng viết: "Bà Thùy dẫn dắt, điều hướng dư luận chĩa mũi công kích trực diện vào tôi, vu khống cho tôi là người gây ra sự việc khiến bà không được làm giám khảo chương trình”. Trước thông tin bị Thanh Hằng tố cáo, Hoàng Thùy giữ im lặng. Ảnh: FB Hoàng Thùy. Mới đây, theo Vietnamnet, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM gửi công văn đến Thanh Hằng trả lời đơn đề nghị của cô ngày 1/11 về việc xử lý thông tin sai sự thật trên trang Facebook tên “Hoàng Thùy”. Theo đó, ngày 3/12, Sở làm việc với Hoàng Thùy. Tại buổi gặp, Hoàng Thùy nói nội dung các bài viết tháng 7/2024 không đề cập đến Thanh Hằng. Ảnh: FB Hoàng Thùy. Hoàng Thùy giải trình biểu tượng rắn hay tên các bộ phim Chị chị em em, Mỹ nhân kế được dùng để miêu tả câu chuyện. Hoàng Thùy nói thêm ở Việt Nam có rất nhiều người tên Thanh Hằng, chứ cô không đề cập đến siêu mẫu Thanh Hằng. Ảnh: FB Hoàng Thùy. Phía Hoàng Thùy vừa có động thái mới gây chú ý. Cụ thể, nàng hậu viết: "Tôi đề nghị mọi người trích dẫn chính xác, đầy đủ theo văn bản làm việc giữa tôi và cơ quan chức năng. Dù vô tình hay cố ý mọi người đã đưa ra câu trả lời theo mong muốn của 1 cá nhân nào đó với điều hướng đó là câu trả lời của tôi thì được xem không có cơ sở”. Ảnh: FB Hoàng Thùy. Xem video: "Hé lộ thông tin hiếm hoi về chồng siêu mẫu Thanh Hằng"

