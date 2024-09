Trấn Thành tình tứ bên Hari Won ở hậu trường Anh trai say hi

Trấn Thành - Hari Won sánh đôi trong concert Anh trai say hi. Cặp đôi đi cùng em gái Uyển Ân. Trấn Thành làm MC chương trình Anh trai say hi. Nhiều khán giả đặt cho anh biệt danh anh trai thứ 31. Hari Won hài hước chia sẻ, mọi người đến xem concert để ngắm 30 anh trai còn cô đến xem anh trai thứ 31.Vợ chồng Trấn Thành quấn quýt không rời ở hậu trường concert. Hari Won ân cần chăm sóc Trấn Thành trước khi chương trình bắt đầu. Nữ ca sĩ lai Việt - Hàn luôn là hậu phương vững chắc của nam MC Anh trai say hi. Tháng 7/2024, Hari Won chia sẻ, Trấn Thành sau 8 năm kết hôn tốt hơn cô mong đợi. "Chồng mình ngủ có 2 tiếng rồi đi làm tiếp. Đang ngồi đan túi tự dưng nghĩ tới anh thấy thương ghê. Anh càng ngày càng cải thiện và tốt hơn. Người ở gần thường không cảm nhận được vì thấy nhau mỗi ngày, nhưng anh ấy thay đổi nhanh tới mức tôi cảm nhận rõ. Anh của 8 năm trước và hiện tại khác rất nhiều, hơn tôi mong đợi gấp mấy lần", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân. Hari Won khẳng định rằng cô khen Trấn Thành không phải bởi anh là chồng cô mà bởi chưa chắc cô cải thiện tốt như anh. Hôn nhân ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won sau gần thập kỷ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Xem trailer phim Mai của Trấn Thành. Nguồn FB Trấn Thành

