Dương Trương Thiên Lý bị bố chồng tố cáo âm mưu chiếm đoạt tài sản nghìn tỷ

Dương Trương Thiên Lý là người đẹp đoạt ngôi vị Á hậu 2 - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Cô đăng quang khi vừa tròn 19 tuổi, sau đó quay trở lại Mỹ tiếp tục con đường học vấn thay vì lấn chân vào showbiz Việt.

Thởi điểm đó, Thiên Lý là nhan sắc được yêu thích không kém người đẹp đăng quang hoa hậu là Thùy Lâm. Vẻ đẹp thuần Việt tự nhiên, hiền hậu, duyên dáng rất riêng biệt của mỹ nhân họ Dương làm không ít khán giả say đắm.

Dương Trương Thiên Lý ở thời điểm đoạt ngôi Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

Chỉ 3 năm sau khi trở thành Á hậu, Thiên Lý bất ngờ lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn (hay còn gọi là Tony Toàn) vào tháng 8/2011. Đặt chân vào gia tộc trâm anh thế phiệt, cuộc sống của cô gái 22 tuổi đã trở thành giấc mơ của nhiều phụ nữ.

Nhà chồng Á hậu Thiên Lý là gia tộc bề thế, có truyền thống về kinh doanh. Chồng Á hậu - đại gia Tony Toàn - là một trong những người con trai của người phụ nữ quyền lực lãnh đạo tập đoàn Hoàn Cầu - Trần Thị Hường (Tư Hường). "Lão bà thép" này đứng đầu đế chế bất động sản, nhà máy và ngân hàng nổi tiếng trên thương trường, với tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.

Ông xã Tony Toàn của Thiên Lý tham gia điều hành nhiều công ty thành viên trong tập đoàn của gia đình. Ngoài phụ giúp công việc kinh doanh nhà chồng, Á hậu họ Dương còn trở thành giám đốc quốc gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô chính là người lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới gần 10 năm qua.

Thiên Lý cũng từng gây xôn xao giới doanh nhân vào năm 2013 khi sở hữu khối cổ phiếu trị giá đến 147 tỷ đồng tại Ngân hàng Nam Á do chồng trực tiếp quản lý. Có thể nói, khối tài sản mà cô có được bằng các người đẹp khác nỗ lực cả đời chưa chắc chạm tới.

Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 Dương Trương Thiên Lý bất ngờ bị bố chồng tố cáo âm mưu chiếm đoạt tài sản nghìn tỷ-6Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008 Dương Trương Thiên Lý bất ngờ bị bố chồng tố cáo âm mưu chiếm đoạt tài sản nghìn tỷ-7

Thiên Lý rất kín tiếng về đời tư. Hình ảnh sánh đôi của cặp vợ chồng quyền lực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đời tư của Thiên Lý và sự tò mò của công chúng luôn cách nhau một bức tường. Cô chia bao giờ chia sẻ về cuộc sống phía sau hình ảnh nàng dâu chốn hào môn. Dư luận cũng chỉ phong phanh rằng Á hậu sống rất sung túc, hạnh phúc trong cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm qua.

Tuy nhiên mới đây, cái tên Dương Trương Thiên Lý bất ngờ trở thành tâm điểm của sự chú ý khi ông Nguyễn Chấn - chồng cố doanh nhân Tư Hường - cũng chính là bố chồng Á hậu Thiên Lý - lên tiếng tố cáo con trai ruột cùng con dâu, cha đẻ con dâu chiếm đoạt tài sản với tổng ước tính lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể ngày hôm qua 4/4/2019, báo Đời Sống & Tiêu Dùng đưa tin ông Nguyễn Chấn đã gửi đơn tố cáo tới Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Ủy ban tư pháp Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán Nhà nước… với mong muốn làm sáng tỏ vụ việc.

Trong đơn tố cáo, ông Chấn cho biết vào tháng 11-12/2017, vì nghe lời con trai Nguyễn Quốc Toàn, ông đã giao Công ty Hoàn Cầu (vốn điều lệ 1.170 tỷ đồng) và Công ty Hoàn Cầu Nha Trang (vốn điều lệ 720 tỷ đồng) cho bố đẻ Dương Trương Thiên Lý - ông Dương Tiến Dũng quản lý.

“Tôi có ký các Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của vợ chồng tôi tại hai công ty trên cho ông Dương Tiến Dũng để thuận lợi cho công tác quản lý và làm thủ tục hành chính với nhà nước. Hai bên cũng không tiến hành thẩm định giá trị, bàn giao tài sản, sổ sách của công ty. Trên hợp đồng chuyển nhượng có ghi giá chuyển nhượng trên 1.700 tỷ đồng, tương đương giá trị góp vốn ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng ông Dũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho tôi”, ông Chấn nói.

Chồng cố doanh nhân Tư Hường cũng cho hay, toàn bộ sổ sách, chứng từ của Công ty Hoàn Cầu và Công ty Hoàn Cầu Nha Trang do ông nắm giữ để tại két sắt nhà 141 Võ Văn Tân đã bị mất cắp vào 25/7/2018. Ngay sau đó, toàn bộ tài sản là vốn góp của vợ chồng ông Chấn tại hai công ty trên đã bị ông Dũng chuyển nhượng cho người khác và nhanh chóng hợp thức hóa trái pháp luật toàn bộ thủ tục sang nhượng vốn góp này.

Căn nhà số 141 Võ Văn Tần được doanh nhân Nguyễn Chấn tiết lộ là cơ ngơi cho vợ chồng ông tạo dựng và sinh sống, dự kiến sẽ làm nơi thờ phụng, xum họp gia đình sau này. Tuy nhiên, ông Chấn cho biết hiện tại căn nhà đã bị con dâu chiếm đoạt. Chẳng những thế, vợ chồng Thiên Lý - Quốc Toàn còn không cư xử đúng mực với cha, tìm cách bức ép ông ra khỏi căn nhà này.

Ông Chấn kể trên Đời Sống & Tiêu Dùng: “Khi vợ tôi - bà Tư Hường qua đời, căn nhà 141 chính là nơi tổ chức tang chay cho bà ấy. Sau đó tôi vẫn sinh sống ở căn nhà này để ngày ngày thắp hương cho vợ. Tôi sinh sống ở tầng 1, còn vợ chồng Toàn sinh sống ở tầng hai. Tuy nhiên trong một thời gian dài tôi không được gặp con vì chúng tránh mặt tôi.

Tôi có hai người họ hàng, họ gắn bó với gia đình tôi suốt khoảng 20 năm, họ lo việc ăn uống và thuốc men cho tôi. Tuy nhiên, bằng cách nào đó vợ chồng Toàn cũng đuổi họ đi, cho họ nghỉ việc. Toàn bộ căn nhà 141 Võ Văn Tần cũng bị chiếm đoạt, họ còn sử dụng quyền sở hữu tài sản (sau khi chiếm đoạt) để tố ngược lại tôi. Vì không còn ai chăm sóc và bị bức ép nên tôi phải chuyển đi khỏi căn nhà này.

Theo tôi được biết, hiện người chiếm giữ toàn bộ căn nhà này chính là con dâu tôi - Dương Trương Thiên Lý và người làm công hiện đang làm việc tại Công ty Hoàn Cầu đứng tên trên giấy tờ”.

Trước đó, vào ngày 15/3/2019 tại TP HCM, ông Nguyễn Chấn đã tổ chức họp báo công bố thông tin tố cáo con trai chiếm giữ ngân hàng.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Chấn cho biết vào giữa năm 2016, vợ ông - bà Tư Hương - đau bệnh nên có giao cho người con trai là Nguyễn Quốc Toàn quản lý Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu nhưng quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng ông. Tuy nhiên con trai ông là Nguyễn Quốc Toàn (SN 1970) lạm dụng sự tín nhiệm của gia đình, với sự cấu kết, tiếp tay của một số cá nhân đã chiếm giữ hết tài sản của vợ chồng ông, giá trị ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng. Số tài sản này gồm: Cổ phiếu do Ngân hàng Nam Á phát hành; cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu; các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần.

Báo Giao Thông ngay sau cuộc họp báo đã viết về sự kiện này như sau: Khi phát hiện sự việc, gia đình ông Chấn đã tìm nhiều cách can ngăn, nhưng khoảng 10h ngày 25/7/2018, nhiều người đột nhập bất hợp pháp vào nơi cư trú của ông Chấn tại 141 Võ Văn Tần, mở tủ két sắt của gia đình do ông trực tiếp quản lý, tiếp tục lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh tài sản của vợ chồng ông. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Chấn đã trình báo sự việc bị mất cắp các tài liệu trong két sắt lên Công an phường 6, quận 3, TP HCM.

“Khi sự việc xảy ra, vì gia đình còn đang thời gian tang chay nên chúng tôi vẫn muốn dùng con đường tình cảm, dùng tình máu mủ để mong những người liên quan chấm dứt việc làm sai trái, hoàn trả lại cổ phiếu và doanh nghiệp cho chúng tôi. Thế nhưng, những người này vẫn không coi trọng luân thường đạo lý, vì đồng tiền bất chấp tình thân và luật pháp. Tài sản hai vợ chồng tôi đã gây dựng hơn mấy chục năm qua bây giờ lại mất trắng. Tôi mong tìm được chân lý từ cơ quan pháp luật và các cơ quan thông tin đại chúng. Tôi muốn được thông tin sự thật, muốn tìm được sự công bằng trong xã hội”, người đàn ông 96 tuổi bày tỏ.

Chồng nữ doanh nhân Tư Hường tiết lộ, nguyên nhân của việc đòi lại 30.000 tỷ đồng là vì ông muốn tài sản của gia đình phải được chia một cách công bằng cho tất cả các con, ông muốn các con hòa hợp, không đố kỵ lẫn nhau và đặc biệt là tôn trọng công lao của cha mẹ. Ông Chấn không thể chấp nhận được việc có một người con bất hiếu, dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản chung của gia đình để làm của riêng.

Được biết, ông Chấn đã có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Bộ Công an để cơ quan này tiếp nhận điều tra.

Lùm xùm chiếm đoạt tài sản trong nội bộ nhà chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý vẫn đang thu hút sự quan tâm và bàn tán của dư luận.