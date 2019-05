ĐD thuê êkip quay phim toàn nữ để bảo vệ diễn viên đóng cảnh nóng 13 tuổi

Vai diễn của Trà My tái hiện xã hội thời phong kiến khi các bé gái 13-15 tuổi đã bị gả chồng, sinh con. Nhiều chỉ trích đổ vào đạo diễn của phim – Phương Anh và mẹ của bé Trà My khi để bé thực hiện các cảnh quay nhạy cảm.

Đạo diễn Phương Anh chia sẻ trên Zing rằng: "Tôi đã làm xong tác phẩm của mình, mọi người nhận xét thế nào tôi cũng không quan tâm. Với các cảnh nóng của Trà My, tôi không thấy ai phản đối vì mọi người đều khen cô bé rất tuyệt vời".

Đạo diễn Phương Anh (áo đen, giữa) của phim "Người vợ ba".

Đạo diễn trẻ khẳng định không gặp bất cứ khó khăn gì khi làm việc với Trà My hay phía gia đình diễn viên nhí. Cô cho hay: "Trước khi quyết định chọn My, tôi đã gửi kịch bản cho mẹ My và bé đọc. Trong phim có cảnh nào, tôi cũng nói rõ ràng. Tôi nhìn thấy Mây trong Trà My rất rõ. Cô bé ấy trong sâu thẳm có gì đó sâu sắc và trưởng thành hơn nhiều so với lứa tuổi".