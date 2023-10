Đại gia Đức An nhắc đến vợ cũ thứ 3, khen Phan Như Thảo

Vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn chưa kết thúc. Mới đây, nam doanh nhân trải lòng về đời tư. Đức An chia sẻ, anh là người lận đận, chứ không phải là người đa đoan như mọi người nghĩ.

“Trong những đổ vỡ đã qua có lỗi của cả hai bên và có những tác động không nhỏ của sự khác biệt văn hóa, sự chi phối của điều kiện kinh tế dẫn đến con người ta đến với nhau không chỉ vì tình. Tôi cũng nhận ra những lời hứa mật ngọt chỉ chết ruồi thôi, tôi thậm chí không dám tin vào phụ nữ.

Trong mắt mọi người đều cho rằng Thảo đến với tôi với công thức chân dài, đại gia, nhưng mọi người nếu thử đặt mình vào địa vị của tôi sẽ hiểu: Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân theo công thức đó, tôi đã nhận được một bài học vô cùng đắt giá về nhan sắc thần tiên đặt nhầm vào linh hồn quỷ dữ.

Vì vậy, tự tôi sẽ rất cảnh giác với những cặp chân dài và tôi chỉ đi lại, tìm hiểu người phụ nữ nào mà tôi biết họ hiền lương thục đức, ngoan ngoãn hiếu thuận, trung thực và đặc biệt là chịu được những áp lực vô cùng kinh khủng từ sai lầm của tôi trong quá khứ”, nam doanh nhân tâm sự.

Đại gia Đức An tiết lộ, người vợ thứ ba của anh không phải là chân dài nhưng có văn hóa, gia thế danh giá nên không quan tâm cái mác đại gia của anh. Đáng tiếc, người phụ này không chịu được áp lực trước những cuộc tấn công vì tiền nên cả hai đã ly hôn.

Đại gia Đức An. Ảnh: FBNV.

Đại gia Đức An chia sẻ, anh cảm thấy rất may mắn khi gặp được Phan Như Thảo. Nam doanh nhân yêu thương và trân trọng nữ người mẫu vì cô đến với anh khi anh không còn tài sản, lắm thị phi, kèm theo vô vàn lời đe dọa từ sai lầm lớn nhất của đời anh trong quá khứ.

Đức An cho biết, Phan Như Thảo không ỷ lại vào tài sản của chồng mà luôn tự mày mò, học hỏi, bươn chải kinh doanh, kiếm và tiêu tiền do tự mình làm ra. Phan Như Thảo cũng gánh hết mọi vai trò trong gia đình, xã hội và cả tài chính.

Đại gia Đức An chia sẻ, Phan Như Thảo còn bao dung với quá khứ của anh. Cô treo trong nhà những bức ảnh Heo Sữa và Boba - hai con gái của Đức An và Ngọc Thúy . Phan Như Thảo còn dạy con gái Bồ Câu có hai chị gái. “Tôi biết, Thảo đã chịu tổn thương vì tôi, đã hy sinh vì tôi rất nhiều”, nam doanh nhân cho biết.

Đức An bên Phan Như Thảo và con gái Bồ Câu. Ảnh: FBNV.

Do không rõ Tiếng Việt, Đức An nhờ Phan Như Thảo thay mặt anh đến tòa, làm phiên dịch giữa anh và luật sư. “Vì Thảo hiểu tôi muốn nói gì, làm gì, vì Thảo quan tâm đến tương lai của hai con tôi, những đứa trẻ mà người ngoài vẫn tưởng rằng "sinh ra ở vạch đích", tưởng rằng có cuộc sống xa hoa nhung lụa, nhưng thực tế đang được sống bằng trợ cấp nghèo khó của chính phủ Mỹ nên Thảo đã đồng ý giúp tôi…

….Tại sao Thảo quan tâm tới con tôi, thậm chí sẽ phải góp phần lo cho hai cháu khi ai đó chiếm đoạt hết tài sản của chúng, lại không có quyền quan tâm đến kết quả phiên tòa giành lại quyền lợi cho các cháu?

Vì vậy, xin mọi người nếu thực sự lo cho hai con tôi nói riêng, những đứa trẻ nói chung, hãy chúc cho chúng có những người mẹ "thực sự" sống vì con, hãy chúc cho hai con tôi giữ lại được nhiều nhất những gì tôi đã tâm nguyện dành cho chúng. Tôi xin vạn lần cảm ơn”, anh bày tỏ.

Theo Pháp Luật TP HCM, trong phiên tòa ngày 26/10, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn là đại gia Đức An với Ngọc Thúy.

Đại diện VKSND TP.HCM trình bày quan điểm giải quyết vụ án. Cụ thể, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, công nhận một số tài sản đang tranh chấp là tài sản chung vợ chồng và chia theo tỷ lệ 50/50.

Theo đại diện VKS, ông An cho biết đã chuyển khoảng 13 triệu USD về Việt Nam cho bà Thúy mua tài sản nhưng các chứng cứ chỉ thể hiện ông chuyển 47 tỷ đồng và 700.000 USD; các khoản còn lại bà Thúy không thừa nhận và ông An cũng không cung cấp được chứng cứ. Do đó, không có căn cứ xác định toàn bộ các tài sản tranh chấp trong vụ án là tài sản riêng của ông An.

Nội dung vụ án thể hiện, ông An và bà Thúy kết hôn năm 2006, không lâu sau đó họ nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ. Tòa thượng thẩm California (Mỹ) đã tuyên các tài sản mà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu tại Việt Nam đều thuộc tài sản ông Đức An, bà Thúy phải trả lại cho ông An sau khi ly hôn.

Năm 2010, ông An khởi kiện và được TAND TP.HCM thụ lý vụ án. Theo đơn khởi kiện, ông An yêu cầu TAND TPHCM công nhận các tài sản gồm 5 căn hộ tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1; số tiền hơn 98 tỷ đồng thu được từ việc cho thuê căn hộ tại tại quận 1 và nhiều tài sản khác là các căn biệt thự tại tỉnh Bình Thuận là tài sản riêng của ông.

Bà Thúy đã có những yêu cầu phản tố chỉ thừa nhận 17 tài sản đang tranh chấp là các căn hộ tại quận 1, bất động sản tại Phan Thiết và cổ phần trong các doanh nghiệp. Đối với 17 tài sản này bà Thuý đề nghị HĐXX công nhận đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và chia theo tỷ lệ 50/50.

Ngày 1/11, HĐXX sẽ đưa ra phán quyết về vụ án.