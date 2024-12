Giáng My chụp ảnh Noel, Khánh Thi - Phan Hiển kỷ niệm hai năm cưới

Tin tức sao Việt 12/12: Hoa hậu Giáng My diện váy đỏ ôm sát, chụp ảnh Giáng sinh sớm. Ảnh: FB Giang My Nguyen Khánh Thi - Phan Hiển kỷ niệm hai năm ngày cưới, tạo dáng dancesport bên ba con trong bộ ảnh gia đình. Ảnh: FB Khanh Thi Phan HienDiễn viên Ngọc Huyền khoe vóc dáng mảnh mai khi diện váy ngắn. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền Con trai nhỏ của siêu mẫu Hà Anh lộ khoảnh khắc hài hước. Ảnh: FB Ha Anh Vu Đăng Khôi và vợ bầu quấn quýt nhau trước khi nam ca sĩ ra Hà Nội công tác. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen Midu mặc đầm đính hoa trên nền màu nude, tạo cảm giác nửa kín nửa hở. Ảnh: FB Midu Hoa hậu Tiểu Vy đăng ảnh cùng hội chị em với dòng chia sẻ: "Ai đồn chị em tôi nghỉ chơi vậy?". Ảnh: FB Trần Tiểu Vy Diễn viên Lương Thanh đi dạo loanh quanh Hà Nội ngày trở rét. Ảnh: FB Lương Thanh Hoa hậu Đỗ Thị Hà thảnh thơi thưởng thức buổi trà chiều. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Diễn viên Hương Giang tranh thủ tẩm bổ trong thai kỳ. Ảnh: FB Nguyễn Hương GiangXem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL

Tin tức sao Việt 12/12: Hoa hậu Giáng My diện váy đỏ ôm sát, chụp ảnh Giáng sinh sớm. Ảnh: FB Giang My Nguyen Khánh Thi - Phan Hiển kỷ niệm hai năm ngày cưới, tạo dáng dancesport bên ba con trong bộ ảnh gia đình. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien Diễn viên Ngọc Huyền khoe vóc dáng mảnh mai khi diện váy ngắn. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Huyền Con trai nhỏ của siêu mẫu Hà Anh lộ khoảnh khắc hài hước. Ảnh: FB Ha Anh Vu Đăng Khôi và vợ bầu quấn quýt nhau trước khi nam ca sĩ ra Hà Nội công tác. Ảnh: FB Dang Khoi Nguyen Midu mặc đầm đính hoa trên nền màu nude, tạo cảm giác nửa kín nửa hở. Ảnh: FB Midu Hoa hậu Tiểu Vy đăng ảnh cùng hội chị em với dòng chia sẻ: "Ai đồn chị em tôi nghỉ chơi vậy?". Ảnh: FB Trần Tiểu Vy Diễn viên Lương Thanh đi dạo loanh quanh Hà Nội ngày trở rét. Ảnh: FB Lương Thanh Hoa hậu Đỗ Thị Hà thảnh thơi thưởng thức buổi trà chiều. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà Diễn viên Hương Giang tranh thủ tẩm bổ trong thai kỳ. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Xem video "Giáng My trong chương trình Tình Bolero". Nguồn THVL