Phan Như Thảo vất vả kiếm tiền dù lấy chồng đại gia trăm tỷ

Sau khi gắn bó với đại gia Đức An, Phan Như Thảo ít hoạt động nghệ thuật để tập trung kinh doanh. Nữ người mẫu có cửa hàng đồ khô, cơ sở làm đẹp, cửa hàng mỹ phẩm. Phan Như Thảo còn làm bất động sản về du lịch. Thực tế, bất động sản là nghề của ông xã người đẹp. Về thu nhập, cô chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Arttimes: “Tôi chưa bao giờ biết chính xác là mình có thu nhập mỗi tháng bao nhiêu tiền đâu. Vì thu nhập có từ nhiều nguồn, mình đâu thể nào ngồi đếm được. Tôi nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ làm việc vì mình thích, vì mình phải làm, mình muốn làm chứ không phải mình làm việc vì để kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, có những món đầu tư không thể tính bằng tháng được, nhất là bất động sản về du lịch như vợ chồng tôi đang làm, phải tính từ 5 năm, 10 năm. Có nhiều khi, tháng không có lấy đồng nào, toàn phải chi ra. Cho nên, thu nhập cụ thể thật sự không tính được”. Đại gia Đức An tin tưởng vào khả năng kinh doanh của Phan Như Thảo. Anh từng chia sẻ: “Nếu tôi đưa Thảo một miếng đất, cô ấy sẽ biết làm gì với nó để sinh lời. Và sau đó, sẽ có những bước tiếp theo để mang về thêm lợi nhuận chứ không mang đi sử dụng cho những việc chẳng cần thiết". Dù lấy chồng đại gia, Phan Như Thảo vẫn vất vả kiếm tiền. Trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ Số, cô chia sẻ: “Nhiều người vẫn nói lấy ông chồng già mà giàu làm chi sao vẫn phải làm việc bận rộn và vất vả vậy, tôi mà là Thảo tôi sẽ tận hưởng và hưởng thụ… Thảo làm việc chăm chỉ để dù có chồng hay không có chồng mình vẫn là chính mình đó, tự chủ, độc lập và tự cường là hạnh phúc”. Phan Như Thảo còn tâm sự, cô muốn bản thân xứng với người chồng tài giỏi, có thể tự hào và làm đại gia Đức An tự hào khi bên nhau. Nữ người mẫu cho biết, cô cố gắng học tập, trau dồi bản thân, làm việc để có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu kiếm được 100 tỷ rồi về hưu. Sau khi nghỉ hưu, Phan Như Thảo muốn cùng chồng sống trong căn nhà cạnh bờ biển, hàng ngày đi dạo và mở một cửa hàng nhỏ bán những món đồ handmade. "Tôi muốn sống nốt những tháng ngày còn lại bên chồng, cùng nấu nướng, uống rượu, đọc sách và ôm nhau", cô trải lòng. Tự chủ cuộc sống, Phan Như Thảo không lo lắng sẽ ra đi tay trắng nếu như cuộc hôn nhân có biến cố. “Không lo gì cả ạ! Lúc đến với nhau Thảo có trắng tay đâu mà lúc ra đi lại tay trắng. Tiền của anh là của anh, tiền của em là của em, nếu tiền của anh mà anh thấy giữ phiền phức và vất vả quá thì tự nguyện đưa đây, em không ngại giữ giùm đâu. Và tất nhiên một người thành công không ai lại đưa tiền vào một nơi không sinh lời bao giờ có đúng không”, cô chia sẻ. Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

