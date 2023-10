Chân dung 3 ca sĩ bị quản lý của Đan Trường kiện

Theo Vietnamnet, ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý ca sĩ Đan Trường kiện Bằng Cường, Thái Trinh và Dương Edward. Ông Hoàng Tuấn cho rằng Bằng Cường đã hát không xin phép 2 bài nhạc ngoại lời Việt Kiếp rong buồn và Khi cô đơn em nhớ ai còn Thái Trinh và Dương Edward không xin phép chủ sở hữu quyền tác giả khi cover Mộng uyên ương hồ điệp (nhạc ngoại, lời Việt: Minh Thuận). Ảnh: Vietnamnet. Theo Dân Trí, bố mẹ của Bằng Cường là chủ gánh hát. Năm ca sĩ 12 tuổi, gia đình vỡ nợ rồi mẹ của anh qua đời. Bằng Cường đã trải qua nhiều công việc từ làm công nhân cho đến làm mướn để mưu sinh. Anh theo đuổi ca hát từ năm 2003. Ảnh: FBNV. Tên tuổi của Bằng Cường gắn liền với loạt ca khúc Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Tôn thờ một tình yêu, Ngày hạnh phúc. Ảnh: FBNV. Liên quan đến ồn ào bị quản lý Đan Trường kiện, đại diện của Bằng Cường chia sẻ trên Dân Việt: "Đó có lẽ là những ca khúc mà Bằng Cường thể hiện từ cách đây khá lâu. Do sơ suất, chúng tôi chưa liên hệ để xin phép HT Productions. Hiện tại, người phụ trách kênh Youtube đang được giao nhiệm vụ trao đổi với phía anh Hoàng Tuấn. Sau khi thống nhất, chúng tôi sẽ đăng tải lời xin lỗi một cách công khai trên mạng xã hội". Ảnh: FBNV. Bằng Cường hiện tại sống hạnh phúc bên ca sĩ Bảo Anh. Ảnh: FBNV. Thái Trinh bắt đầu được khán giả chú ý qua các video cover trên Youtube vào năm 2010. Năm 2012, cô thi Giọng hát Việt và bị loại trong liveshow 6. Ảnh: FBNV. Thái Trinh đang tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ảnh: FBNV. Về ồn ào bị kiện, người đại diện truyền thông của Thái Trinh cho biết, họ từng cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy thông tin chủ sở hữu quyền tác giả phần lời Việt của bài Mộng uyên ương hồ điệp nên đăng tải nhưng tắt chế độ kiếm tiền của video trên Youtube. "Khi biết phần lời Việt thuộc về HT Productions, chúng tôi đã gửi lời xin lỗi rất chân thành đồng thời xóa video, cam kết không bao giờ sử dụng phiên bản lời Việt này nữa mà sẽ tự viết lời mới. Rất mong anh Hoàng Tuấn thông cảm và bỏ qua", người này nói. Ảnh: FBNV. Theo Người Lao Động, Dương Edward tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Creative Musicianship liên quan đến sáng tác âm nhạc tại Viện Biểu diễn âm nhạc Đương đại ICMP (The Institute of Contemporary Music Performance) London. Ảnh: FBNV. Dương Edward từng lọt 5 Vietnam Idol 2016. Nam ca sĩ cover nhiều ca khúc như I'm yours, Price tag, Mưa trên cuộc tình, Tình đơn phương. Ảnh: FBNV. Về ồn ào bị kiện, đại diện ca sĩ Dương Edward chia sẻ, khi thực hiện series Khúc họa tình năm 2021 họ đã tìm nhưng không thấy thông tin chủ sở hữu tác phẩm phái sinh Mộng uyên ương hồ điệp. Họ trao đổi với công ty giữ bản quyền tác phẩm gốc tại Trung Quốc và nhận thông tin "không có đơn vị nào sở hữu độc quyền bài này ở Việt Nam, không làm việc với công ty nào là HT Productions". Sau khi liên hệ xin phép đầy đủ, Dương Edward quay video hát cover bài Mộng uyên ương hồ điệp. Ảnh: FBNV. Đại diện Dương Edward nói thêm: "Chúng tôi nhận thấy phía HT Productions chỉ mới cập nhật bài Mộng uyên ương hồ điệp vào danh sách của họ gần đây. Nếu họ chứng minh được tư cách chủ sở hữu quyền tác giả, chúng tôi lập tức xóa video và xin lỗi. Nếu không, chúng tôi mong nhận lời xin lỗi từ phía công ty”. Ảnh: FBNV. Xem video: "Bấn loạn trước vẻ ngoài bảnh bao của con trai Đan Trường"

