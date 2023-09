Phản ứng của đại gia Đức An giữa vụ kiện với vợ cũ

Vài ngày qua, TAND TPHCM xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy) sau hơn 12 năm thụ lý.

Trong lúc vụ kiện với vợ cũ đang diễn ra, đại gia Đức An đăng tải hình ảnh bà xã Phan Như Thảo và con gái Bồ Câu. Anh còn viết ẩn ý: “Trong trận đá banh nếu biết kết quả rồi thì anh không bỏ tiền đi xem. Phan Như Thảo thì bảo “biết đâu chúng sẽ thắng”.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè của doanh nhân Đức An bày tỏ rằng họ theo dõi vụ kiện và mong anh giành chiến thắng. Đáp lại lời bạn bè, doanh nhân Đức An viết: “Thắng đối với anh là ra bản án, không cần biết như thế nào là mừng rồi”.

Doanh nhân Đức An. Ảnh: FBNV.

Trước đó, tham dự phiên xét xử ngày 18/9 thay cho chồng, Phan Như Thảo chia sẻ: “Lâu nay mọi người đang nghĩ Thảo giật dây, ép anh An đi kiện lấy tiền về cho Thảo. Sự thật là Thảo không có quyền lợi gì từ vụ kiện đã kéo dài 13 năm. Anh An chỉ đang cố gắng giữ những gì mà anh đã dành cho hai con.

Thảo không có quyền lợi, không được nhận hay lấy bất cứ gì từ vụ kiện đã kéo dài 13 năm này cả. Anh An chỉ đang cố gắng giữ lại cho 2 bé những gì mà anh ấy dành cho 2 con.

Anh An thắng thì tất cả tài sản trong vụ kiện này sẽ trao cho 2 con gái chung tại Mỹ ngay lập tức. Anh An mà thua thì 2 bé gái sẽ không có bất cứ tài sản riêng nào nào nữa cả.

Nếu vụ kiện tiếp tục kéo dài thì khác gì 13 năm qua, cho người xấu có thêm thời gian biến có thành không. Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng. Nhất là các bé nhỏ ạ”.

Đại gia Đức An bên Phan Như Thảo và con gái Bồ Câu. Ảnh: FBNV.



Theo Vietnamnet, trong phiên xét xử ngày 19/9, trả lời xét hỏi từ HĐXX, tính đến thời điểm năm 2007, ông An có tổng tài sản là hơn 13 triệu USD. Toàn bộ số tiền này ông có được là do làm ăn từ năm 1990.

Theo đại diện của ông An, toàn bộ tài sản gồm: 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, ở phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), 5 căn biệt thự tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), 1 căn biệt thự tại quận Bình Thạnh (TP.HCM); toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc & trang trí nội thất Bình Minh do Ngọc Thúy đứng tên sở hữu hoặc số tiền hơn 3 triệu USD mà ông Đức An chuyển cho bà Ngọc Thúy mua bất động sản; 31% cổ phần do bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu tại Công ty cổ phần cảng Sao Mai; 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon Buiding (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) và hơn 908 nghìn USD mà bà Ngọc Thúy thu được từ việc bán 8 căn nhà tại TP. Phan Thiết… đang tranh chấp là do ông An nhờ bà Thúy đứng tên vì thời điểm đó ông chưa có quốc tịch Việt Nam.

Ông An đã chuyển cho bà Thúy 1 lần 47 tỷ đồng, 1 lần hơn 700 nghìn USD và 1 lần hơn 3 triệu USD để mua bất động sản, ô tô, xe máy, thông qua tài khoản ngân hàng và thông qua các công ty dịch vụ thương mại.

Đại diện của ông An khẳng định, trước thời điểm kết hôn với ông An, bà Ngọc Thúy không có bất cứ tài sản nào, điều này đã được xác nhận bởi cha mẹ của bà Thúy.

Đại diện của bà Ngọc Thúy thừa nhận ông An có gửi từ Mỹ về cho bị đơn 47 tỷ đồng và 700 nghìn USD. Trong đó, số tiền 47 tỷ, Ngọc Thúy dùng để mua các tài sản ở Vũng Tàu, Phan Thiết, 4 căn hộ Sailing Tower tại TP.HCM; còn 700 nghìn USD dùng để thanh toán việc mua các tài sản khác.

Khi ông An và bà Thúy ra tòa ly hôn tại Mỹ, cả hai đã ký thỏa thuận là toàn bộ tài sản mà bà Thúy đang sở hữu tại Việt Nam sẽ chuyển vào công ty chung để giao cho hai con gái chung khi đủ 18 tuổi.

Ngọc Thúy. Ảnh: Vietnamnet.

Phía bà Ngọc Thúy cho rằng, do bà không biết tiếng Anh nên khi ông An yêu cầu ký thì bà ký chứ không biết nội dung của văn bản này là gì.

Sau khi nhận được phán quyết của Tòa thượng thẩm bang California, bà Thúy khiếu nại về bản án ly hôn. Sau đó, năm 2009, Tòa thượng thẩm bang California đã tuyên hủy một phần của bản án ly hôn và bà đã nộp quyết định này cho tòa.

Bà Ngọc Thúy khẳng định, toàn bộ tài sản này là tài sản chung, hình thành trong quá trình hôn nhân nên bà phải được hưởng 50% giá trị tài sản.