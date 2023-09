Hai cô con gái chung của Ngọc Thúy và đại gia Đức An

Theo Dân Trí, TAND TPHCM vừa mở phiên xét xử vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn Nguyễn Đức An và bị đơn Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy) sau hơn 12 năm thụ lý. Theo đại gia Đức An, với toàn bộ số tiền đòi được từ Ngọc Thúy, ông tự nguyện gửi vào tài khoản của hai con chung với vợ cũ. Ảnh: Tiền Phong. Ngọc Thúy và Đức An có hai con gái chung: Angelina sinh năm 2007 và bé Valentina sinh năm 2008. Ảnh: Khám Phá. Angelina và Valentina sống cùng mẹ, cha dượng và em trai cùng mẹ khác cha trong những năm qua. Ảnh: Thương Hiệu Và Pháp Luật. Valentina có tên thân mật là Boba, thừa hưởng những nét đẹp của người mẹ từng là siêu mẫu nổi tiếng. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Ngọc Thúy từng ghép hình của mình hồi nhỏ với con gái thứ hai. Cô tự hào vì "bản sao xuất sắc hơn bản chính". “Mẹ mừng khi con có đôi mắt đẹp hơn, sáng hơn, vui hơn mẹ rất nhiều. Vì thế đời con chắc chắn sẽ không phải như mẹ, vì con có được một người mẹ đã trải qua được gần hết những thăng trầm của cuộc sống, sẽ thấu hiểu con, sẽ giúp con có cuộc sống hanh thông hơn sau này”, Ngọc Thúy viết. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Đại gia Đức An từng tố vợ cũ bỏ bê hai con gái chung. "2 đứa con bỏ bên Mỹ gần 2 tháng để về Việt Nam ăn chơi, đừng có ngụy biện là về lo công việc. Anh đang nói đến Ngọc Thúy", Đức An lên tiếng. Đáp trả chồng cũ, Ngọc Thúy thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc, quan tâm hai con gái. Ảnh: FBNV. Ngọc Thúy cùng hai con gái diện áo dài trong dịp Tết Nguyên đán 2020. Ảnh: Vietnamnet. Hai con gái của đại gia Đức An - Ngọc Thúy rất thân thiết với em trai và cha dượng. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài Angelina và Valentina, đại gia Đức An còn có cô con gái tên Bồ Câu - trái ngọt tình yêu của anh và Phan Như Thảo. Ảnh: FBNV. Sau khi dự phiên tòa đại gia Đức An kiện vợ cũ, Phan Như Thảo cho biết, cô không có quyền lợi, không được nhận, không lấy bất cứ gì từ vụ kiện. “Anh An thắng thì tất cả tài sản trong vụ kiện này sẽ trao cho hai con gái chung tại Mỹ ngay lập tức. Anh An mà thua thì hai bé gái sẽ không có bất cứ tài sản riêng nào nữa cả. Nếu vụ kiện tiếp tục kéo dài thì khác gì 13 năm qua, cho người xấu có thêm thời gian biến có thành không. Thảo luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những người xứng đáng, nhất là các bé nhỏ ạ”, Phan Như Thảo chia sẻ thêm. Ảnh: FBNV. Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

