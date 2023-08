Cuộc sống của đại gia Đức An - siêu mẫu Ngọc Thúy sau ly hôn

Theo Vietnamnet, ngày 18/8, TAND TP HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy). Đại gia Đức An cho rằng hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP HCM và Phan Thiết là tài sản của ông nhờ siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên. Sau ly hôn, ông khởi kiện vợ cũ, đòi lại toàn bộ tài sản. Ảnh: Gia Đình và Xã Hội. Đại gia Đức An - siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn vào tháng 9/2006, ly hôn vào tháng 3/2008. Vụ tranh chấp tài sản hậu ly hôn giữa hai người bắt đầu từ năm 2010. Ảnh: Tiền Phong. Hậu ly hôn doanh nhân Đức An, Ngọc Thúy gắn bó với luật sư Trường. Cặp đôi đính hôn vào năm 2015. 1 năm sau đó, Ngọc Thúy tổ chức đám cưới. Nữ người mẫu có một cậu con trai chung với luật sư Trường. Ảnh: Công Lý Và Xã Hội. Lần gần nhất Ngọc Thúy chia sẻ về hôn nhân là vào năm 2021. Vợ cũ đại gia Đức An cho biết, trong nửa thập kỷ bên nhau, cô và ông xã đã chia sẻ vui buồn, cùng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Ảnh: Dân Trí. Năm 2015, Ngọc Thúy liên tục khẩu chiến với Phan Như Thảo - vợ hiện tại của đại gia Đức An. Đến năm 2021, cả hai vướng nghi vấn lại đá xéo nhau. Ảnh: Dân Việt. Đại gia Đức An gắn bó với Phan Như Thảo từ năm 2015. Nam doanh nhân hết mực chiều chuộng vợ. Vị đại gia này cho biết, anh ủy quyền cũng như di chúc hết cho vợ mọi tài sản. Ảnh: FBNV. Đại gia Đức An thường xuyên vào bếp nấu những món ăn ngon cho Phan Như Thảo, bênh vực Phan Như Thảo khi cô vướng lùm xùm với Ngọc Thúy, hỗ trợ vợ chăm sóc con gái chung. Ảnh: FBNV. Vợ chồng Phan Như Thảo - đại gia Đức An sở hữu nhiều bất động sản trải dài khắp đất nước, từ Đà Lạt, TP HCM, đến Ninh Thuận. Ảnh: FBNV. Về vụ kiện giữa đại gia Đức An và Ngọc Thúy, Phan Như Thảo chia sẻ trên Người Lao Động: "Việc này có luật sư phụ trách. Đây không phải là chuyện liên quan đến tôi nên tôi không quan tâm. Ông xã của tôi vẫn bình thường. Anh ấy cũng không nhắc đến việc này nên thật sự là tôi không biết". Ảnh: FBNV. Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

