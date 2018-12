Cường Đô La chính thức bay ra Bắc hỏi cưới Đàm Thu Trang?

Mới đây, trên trang Facebook của Cường Đô La khoe ảnh tinh nghịch với Đàm Thu Trang trên phi cơ cùng lời thông báo: “Another trip to the Northern of Vietnam – Tạm dịch: Một chuyến đi khác đến miền Bắc Việt Nam”. Trong ảnh, Đàm Thu Trang không giấu được nụ cười rạng rỡ với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cô tạo dáng nhí nhảnh trong tấm hình được bạn trai ghi lại.

Ngay khi đăng tải, khoảnh khắc của cặp tình nhân ngôi sao đã nhận được nhiều sự chú ý. Đã có những bàn luận trái chiều được đưa ra về bức hình này.

Cường Đô La hào hứng khoe ảnh cùng Đàm Thu Trang trong chuyến bay ra miền Bắc. Phần lớn, người hâm mộ tỏ ra háo hức vì cho rằng chuyến ra Bắc lần này của Cường Đô La là để hỏi cưới Đàm Thu Trang. Được biết, quê bạn gái của "đại gia phố núi" ở tỉnh Lạng Sơn. "Nghi đây là phát ăn hỏi lắm"; "Về quê vợ à em"; " Chúc anh chị có chuyến đi vui vẻ";... - người hâm mộ để lại bình luận dưới bài viết của Cường Đô La. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng Trang – Cường chỉ đơn giản là ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam ở trận bán kết lượt về gặp Philippines trong khuôn khổ AFF Cup 2018 vì doanh nhân họ Nguyễn đã đính kèm icon hình ảnh lá cờ tổ quốc trong chia sẻ của mình. Trước những ý kiến trái chiều này, hiện chồng cũ Hồ Ngọc Hà chưa lên tiếng phản hồi. Không những thế, những giây phút riêng tư trên xe hơi của cả 2 cũng được Đàm Thu Trang đăng tải trên trang cá nhân. Dù không giải thích gì nhiều nhưng người hâm mộ có thể thấy Hoa khôi xứ Lạng đang rất viên mãn tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên bạn trai. Dù chưa có câu trả lời chính thức những nghi vấn ra Bắc để hỏi vợ, nhưng cặp đôi sắp tổ chức đám cưới là hoàn toàn có cơ sở khi thông tin này được râm ran suốt thời gian qua. Khi mà cả hai cùng nhau gây dựng tài sản chung, và thường xuyên công khai xuất hiện bên nhau tình tứ. Đặc biệt, Cường Đô La cũng đã tuyên bố chắc chắn cưới Đàm Thu Trang làm vợ. Công khai sắp về chung nhà, Đàm Thu Trang và Cường Đô La giờ chẳng còn ngần ngại ôm ấp nhau giữa chốn đông người. Trước đó, nam doanh nhân cũng đã hé lộ thông tin đám cưới với bạn gái qua hội thoại qua lại với bạn bè. Cụ thể, chồng cũ Hồ Ngọc Hà thông báo sang năm sau sẽ gửi thiệp cưới đến bạn bè. “Sang năm anh chị gửi thiệp mời cho hai em nhớ vào chia vui với anh chị nhé”; “Coi sắp xếp tháng 5/2019 cả gia đình anh phải có mặt ở Việt Nam đấy nhé”, Cường Đô La gửi gắm bạn bè.



Dù không nói rõ mục đích cuộc hẹn hò nhưng lời mời ấn định mốc thời gian của Cường Đô La vào thời điểm thông tin đám cưới cùng bạn gái họ Đàm lan truyền khiến nhiều người cho rằng đám cưới của nam doanh nhân và mỹ nhân họ Đàm sẽ diễn ra trong thời gian không xa.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang công khai hẹn hò đã được hơn 1 năm. Kể từ khi sánh đôi, cặp tình nhân ngôi sao nhận được sự ủng hộ cùng nhiều lời chúc phúc. Doanh nhân họ Nguyễn rất nghiêm túc khi đến với mỹ nhân gốc Lạng Sơn, thậm chí công khai gọi người tình là “vợ”. Ngược lại, Đàm Thu Trang cũng yêu thương và gọi bạn trai họ Nguyễn là “chồng” đã được một thời gian.