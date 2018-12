Nhã Phương, Đinh Ngọc Diệp gợi cảm hút mắt bên trái bóng tròn

Theo đuổi hình ảnh ngọt ngào, Nhã Phương từng thử nghiệm phong cách gợi cảm khi tạo dáng bên trái bóng tròn. Ảnh: Gia đình Việt Nam Bà xã của Trường Giang được biết đến là một trong những mỹ nhân Việt hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Ảnh: Thế giới trẻ Tạo dáng bên trái bóng tròn giống diễn viên Nhã Phương, Đinh Ngọc Diệp không kém cạnh. Ảnh: Việt Báo Siêu mẫu Phương Mai cũng khoe vẻ quyến rũ bên trái bóng tròn. Ảnh: Nam Magazine Khánh My "đốt mắt" trong bộ ảnh cổ vũ bóng đá. Ảnh: Lê Thiện Viễn Elly Trần cũng từng đốn tim fan với hình ảnh nữ cầu thủ bóng đá xinh đẹp. Ảnh: Công Lý Là cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt, "Hoa hậu con nhà giàu" Jolie Nguyễn từng gấp rút thực hiện bộ ảnh để cổ vũ U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á. Ảnh: Saostar Diễm My 9X không ít lần tung ảnh hot vào mùa bóng đá. Ảnh: Zing Hoàng My yêu thích các môn thể thao, đặc biệt bóng đá. Ảnh: Đất Việt Xuất thân là cầu thủ bóng chuyền, Nguyễn Thị Loan khoe vẻ đẹp khỏe khoắn bên trái bóng tròn. Ảnh: Saostar Cao Thái Hà mặc kín đáo hơn so với nhiều mỹ nhân Việt khác trong bộ ảnh ủng hộ bóng đá. Ảnh: Dân Việt Khoác áo bóng đá, gái một con Diệp Bảo Ngọc được khen trẻ trung. Nữ diễn viên này được biết đến là người mê bóng đá không kém các đấng mày râu. Ảnh: Zing Xem video "Trường Giang - Nhã Phương bên nhau tại Thái Lan". Nguồn Youtube/VTC

