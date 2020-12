Cuộc sống của Hoa hậu đẹp nhất Nhật từng khiến Quách Phú Thành mê đắm

Norika Fujiwara sinh năm 1971 và đăng quang Hoa hậu Nhật năm 1992. Sở hữu cả ngoại hình lẫn khí chất nổi bật, chính vì vậy, Norika Fujiwara được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi là Nữ thần gợi cảm hay Hoa hậu Nhật Bản đẹp nhất lịch sử.

Ngoài cương vị Hoa hậu, cô còn là người mẫu và diễn viên. Norika Fujiwara từng tham gia nhiều tác phẩm như "Survival Family", "Someday on the Ahiru Bus", "Can't Help Falling for Losers"... Năm 2000, Norika Fujiwara hợp tác với Quách Phú Thành trong bộ phim "Lôi đình chiến cảnh".

Ngay sau khi đóng chung phim, Norika Fujiwara và Quách Phú Thành trở thành tâm điểm chú ý khi họ vướng tin đồn "phim giả tình thật".

Theo truyền thông lúc đó, Quách Phú Thành thường đến Nhật Bản để gặp cô, tuy nhiên lý do được đưa ra là vì công việc. Khi đó, mọi người đều đồng ý rằng mối quan hệ của cả hai sẽ tiến xa hơn, nhưng tiếc là họ đã dừng lại.

Norika Fujiwara kết hôn lần đầu cùng diễn viên Jinnai Tomonori. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hai năm. Người đẹp cưới lần hai năm 2016 với diễn viên Ainosuke Kataoka. Kể từ sau khi cưới lần hai, Norika Fujiwara không còn tham gia nhiều vào giới giải trí. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ tập chung vào việc chăm sóc gia đình, sống một cuộc sống bình thường mà cô mong đợi.

Fujiwara Norika vẫn sở hữu thân hình quyến rũ, trẻ trung nổi bật dù ở tuổi gần 50.

Được biết, Norika Fujiwara và Jinnai Tomonori quen nhau khi cả hai tình cờ cùng đi xem bộ phim ca múa nhạc của Jinnai Tomonori. Sau buổi gặp gỡ đó, cặp đôi bắt đầu hẹn hò và thường xuyên đi ăn cùng nhau. Cả hai đã quyết định "về chung một nhà" sau thời gian yêu. Hiện mong ước lớn nhất của họ bây giờ là có một đứa con dù Hoa hậu Fujiwara Norika đã 49 tuổi.