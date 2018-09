Cát Phượng-Kiều Minh Tuấn: Chuyện tình cảm chắc chỉ có một

Vậy là Kiều Minh Tuấn và An Nguy đã chính thức thừa nhận họ yêu nhau thật ngoài đời. Và vậy là điều Cát Phượng ra sức khẳng định trong những ngày qua, rằng "anh Tuấn không thể nào yêu An Nguy được" đã chính thức vô giá trị. Cát Phượng đang cố bịt mắt người hâm mộ hay chính cô cũng bị bịt mắt? Hay tất cả chỉ là một kịch bản hoàn hảo để cài bẫy người hâm mộ phục vụ bộ phim sắp ra rạp?

Trước đó, việc Kiều Minh Tuấn đưa An Nguy về quê Vũng Tàu nghỉ lễ quốc khánh đã làm fan một phen náo động. Cùng với những hành vi thân mật trên mức bình thường mà An Nguy dành cho Kiều Minh Tuấn trong buổi họp báo ra mắt phim, và cùng với những phát ngôn "lạ" của Kiều Minh Tuấn về chuyện tình yêu, fan đã không thể ngồi yên. Nhưng Cát Phượng 5 lần 7 lượt nhấn mạnh những gì mà cộng đồng mạng lẫn truyền thông bàn luận là "chuyện tào lao". Và: "Mối quan hệ của tôi và anh Tuấn vẫn bình thường, thậm chí trên mức bình thường".

Tất nhiên, ngay cả hiện tại, mối quan hệ này có thể đúng là đang "bình thường". Bởi Cát Phượng bao lâu nay luôn sẵn sàng một tâm thế "Thấy cô gái nào tốt, tôi cũng nghĩ đến chuyện làm mai cho Kiều Minh Tuấn". Người đàn bà ấy cũng tuyên bố: "Nếu Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy, tôi sẵn sàng chúc phúc". Cát Phượng không nói chơi. Bằng chứng là hình ảnh cô và tình trẻ sánh đôi tại sân bay ngay trong buổi sáng scandal nổ ra. Một người đàn bà có thể bình thản đi du lịch cùng người tình giữa lúc anh ta thừa nhận yêu người phụ nữ khác ngoài cô chỉ có thể là "người đàn bà thép".

Vốn dĩ, cuộc tình của họ luôn được người hâm mộ nhìn vào như một biểu tượng. Nàng hơn chàng 18 tuổi. Nàng, người phụ nữ đã qua một lần đò và một mình nuôi con. Chàng, người đàn ông đầy sức trẻ, thanh tân và tự do. Nhưng chính chàng đã chinh phục nàng, lặng lẽ thuyết phục nàng tin vào tình yêu thêm một lần nữa, lặng lẽ ở bên chăm sóc cho con trai của nàng, lặng lẽ chờ đến ngày được cùng nàng công khai với cả thế giới việc họ yêu nhau.

Như Cát Phượng từng chia sẻ, 10 năm họ ở bên nhau là 10 năm khóc cười. Họ cùng nhau trải qua những ngày tháng khốn khó, chạy show đến phá sức. Họ cùng nhau nuôi một đam mê với nghệ thuật, người nọ nâng đỡ người kia, người nọ hi sinh cho người kia, để một ngày cả hai cùng đặt chân đến vinh quang. Trong hào quang của cái tên Kiều Minh Tuấn hôm nay, hình bóng của Cát Phượng vô cùng rõ nét.

Thế nên, trong một talkshow cách đây chưa lâu, người xem đã rơi nước mắt với những tâm tư của Kiều Minh Tuấn dành cho người phụ nữ 10 năm của mình: "Tui muốn có con với bả, nhưng vì tuổi tác nên thôi. Tui sẽ chăm sóc bả cho đến lúc mồ yên mả đẹp, rùi cu Bom trưởng thành...".

Nhưng chỉ vài tháng sau, cũng chính từ miệng Kiều Minh Tuấn, anh đã nói khác đi. Anh lấp lửng về chuyện chả có gì vĩnh viễn trên đời này. Anh bảo anh là người sống theo cảm xúc bản năng. Anh bóng gió: "Nếu người thứ ba xuất hiện và tình cảm là thật thì tôi sẽ lựa chọn".

Còn hôm qua, Kiều Minh Tuấn đã thừa nhận yêu An Nguy. Đồng thời để ngỏ về tương lai với hai chữ "biết đâu". Anh, trước ống kính máy quay được phát đi cho hàng trăm ngàn người theo dõi, xin lỗi An Nguy chứ không xin lỗi Cát Phượng. Cũng anh, trước ống kính máy quay, an ủi An Nguy rằng cô không nên cảm thấy có lỗi vì yêu anh bởi anh mới là người có lỗi vì đã khiến cô yêu. Cũng anh, thú nhận rằng: với Cát Phượng "chủ yếu là thương". Rồi anh bao biện: "Những người già sống với nhau làm gì còn tình yêu mà là tình nghĩa". Anh, nói về việc vẫn đang ở bên Cát Phượng một cách đầy tự tin và tự mãn, kiểu như dù đang yêu cô gái khác đấy nhưng anh đủ tử tế và đạo đức để chọn Nghĩa chứ CHƯA chọn Tình. Cho nên, trước bàn dân thiên hạ, anh tỏ bày yêu An Nguy và thương Cát Phượng một cách hết sức... chân chính. Thành ra, chẳng có lời xin lỗi nào dành cho Cát Phượng được thốt ra từ anh.

Công chúng sửng sốt, người hâm mộ phẫn nộ. Các cuộc tấn công dữ dội ngay lập tức diễn ra trong trang cá nhân của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Nhưng có hề gì, cả hai tuyên bố đã xác định sẵn tinh thần rồi và chấp nhận mọi phản ứng trái chiều. Miễn là họ được nói thật lòng mình.

Có lẽ chưa bao giờ và chưa từng ở đâu, một người đàn ông là "hoa có chậu", chưa có ý định chia tay bạn gái của mình, lại cùng cô gái mà anh ta đang "yêu lậu" công khai ngồi bên nhau để thổ lộ với cả thế giới rằng "chúng tôi đang yêu nhau đấy".

Cũng bởi sự khó tin này mà không ít người hi vọng rằng đó chỉ là một vở kịch. Rằng nước mắt của An Nguy chỉ là nước mắt của diễn xuất.

Còn nếu đó thực sự là những đau khổ đi kèm bất lực, day dứt tuôn trào thì An Nguy quả cũng là người... khó lường.

An Nguy từng có bài nói rất hay về chuyện "Người thứ ba" trong một vlog cách đây ít lâu. Theo lời An Nguy, "người thứ ba" có ba loại: vô tình, cố tình và người yêu cũ. Trong đó, nữ diễn viên dành những lời chỉ trích, mỉa mai sâu cay cho "người thứ ba" loại hai: loại cố tình. "Loại thứ hai là kiểu thịnh hành nhất và gây ức chế nhất. Biết người ta có người yêu rồi nhá, mà vẫn kiểu nhắn tin, gọi điện như vườn không nhà trống. Xong lại ra vẻ đường hoàng "đi thế này người yêu anh có ghen không?"... Mình từng gặp 1 chị tuyên bố xanh rờn là: trong tình yêu ai không được yêu mới là kẻ thứ ba. Xin lỗi chị đi. Đi vệ sinh còn phải xếp hàng nữa là chuyện yêu đương. Người ta vào phòng vệ sinh rồi, người ta chơi phone, đi nặng đi nhẹ mình cũng phải chịu. Bao giờ người ta đi ra chị mới được đi vào. Đi vệ sinh còn văn minh như thế nữa là chuyện yêu đương."

Khi An Nguy nói những điều này, hẳn cô không thể tưởng tượng ra được rằng, một ngày kia, cô chính là người xồng xộc đẩy cửa vào toilet khi người ta vẫn đang đường hoàng ngồi trong đó. Rồi cô thút thít, ân hận, day dứt, trách móc bản thân. Và sau tất cả, cô vẫn quyết không bước ra khỏi cái toilet ấy, để mặc cho cảm xúc... thuận tự nhiên.

Những cô gái "đi vệ sinh không xếp hàng" thì có nhiều. Đàn ông yêu bồ thương vợ cũng không hiếm. Nhưng hành động như cách Kiều Minh Tuấn và An Nguy thì thực chưa gặp bao giờ. Khi dắt tay An Nguy bước lên bục thuyết trình về tình yêu và cảm xúc chân thật, Kiều Minh Tuấn đã nghĩ gì cho người phụ nữ 10 năm của mình mà dám mạnh miệng nói về chữ "thương", chữ "nghĩa"? Hành động ấy không chỉ thiếu tôn trọng người phụ nữ danh chính ngôn thuận mà còn là một sự đả kích lớn với công chúng, khán giả.

Tất nhiên, anh có quyền yêu người khác. Anh có quyền chia tay Cát Phượng để đến với An Nguy. Anh có cả quyền cùng lúc yêu người này và thương người kia. Anh có cả quyền chọn người anh thương chứ không phải người anh yêu. Nhưng cách anh hành động cho thấy anh là người như thế nào.

Toàn bộ những gì mà anh nói và làm trong những ngày qua dù là bộc phát hay là PR phim chỉ cho thấy một sự rẻ rúng với hai chữ rất đắt đỏ là Tình yêu. Và còn những sự "rẻ" hơn thế nữa.