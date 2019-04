Bất ngờ với cuộc sống hiện tại của “cô Bống” Hồng Nhung

Vào dịp lễ năm nay, Hồng Nhung đã đưa hai con đi du lịch nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận cùng gia đình bạn thân - Hoa hậu Hà Kiều Anh. Dường như khung cảnh thiên nhiên giúp nữ diva dễ chịu hơn sau những vết thương lòng. Cô thổ lộ: "When a vulnerable human being needs some healing, 5 elements of nature are there to nurture: Air, water, stone, green, sun. So we are at the right place. The family of Bong - Tôm - Tép and Ha Kieu Anh's!". (Tạm dịch: Khi một con người bị tổn thương cần được chữa lành, có 5 yếu tố của thiên nhiên để nuôi dưỡng: Không khí, nước, đá, màu xanh, mặt trời. Vì vậy, chúng tôi đang ở nơi đây. Gia đình Bống - Tôm - Tép và Hà Kiều Anh).



Hồng Nhung tận hưởng kì nghỉ lễ bên hai con.

Trong loạt ảnh đăng tải, Hồng Nhung diện đầm hoa trẻ trung, tạo dáng cùng Hà Kiều Anh. Nữ ca sĩ thoải mái tận hưởng những giây phút bình yên của chuyến nghỉ dưỡng.





Nữ diva khoe vóc dáng nuột nà thon thả trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Tháng 6/2018, Diva Hồng Nhung và chồng Tây - doanh nhân Kevin Gilmore tuyên bố chia tay mà không nói rõ lý do khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Gần 1 năm sau ngày công khai chuyện đổ vỡ, cuộc sống của Hồng Nhung và chồng cũ đã có rất nhiều sự thay đổi. Đặc biệt, doanh nhân Kevin Gilmore đã tái hôn vào đầu năm 2019.



Nữ ca sĩ từng cho biết, việc đổ vỡ dù có khiến cô buồn lòng nhưng mọi chuyện kết thúc trong hòa thuận: "Chúng tôi sẽ vẫn là những người bạn và hơn tất cả, là cha mẹ luôn yêu thương, chăm sóc, là chỗ dựa cho hai con yêu dấu của chúng tôi là Tôm và Tép!".

Có thời điểm, dư luận rộ lên thông tin nguyên nhân Hồng Nhung và chồng Tây ly hôn là do Kevin Gilmore đã ngoại tình. Tuy nhiên, nam doanh nhân này lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết, mình và người mới đến với nhau khi đã ly hôn với Hồng Nhung.

Tổ ấm của Hồng Nhung và chồng cũ thuở còn hạnh phúc. Thời điểm ấy, nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người xót xa khi phải liên tục nhập viện điều trị vì làm việc quá sức. Về sau này, cuộc sống sau ly hôn của Hồng Nhung khá an yên, cô dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc hai con của mình. Diva Hồng Nhung xuất hiện khá nhiều tại các chương trình biểu diễn ca nhạc.



Khi thông tin chồng cũ tái hôn được chia sẻ rầm rộ, Hồng Nhung đã nhận được rất nhiều lời động viên từ những người bạn thân thiết như Hoa hậu Hà Kiều Anh, ca sĩ Bằng Kiều, Đoan Trang...

Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1970 không mấy bận tâm và tỏ ra tôn trọng chuyện riêng tư của chồng cũ. Cô vẫn chỉ chia sẻ những điều bình thường, giản dị trong cuộc sống hàng ngày của mình trên mạng xã hội mà thôi. Đây được xem là một hành động rất văn minh và đáng ngưỡng mộ của Hồng Nhung.