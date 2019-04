Phạm Hương ở Mỹ khoe vòng 3 táo bạo dịp lễ 30/4

Dạo gần đây, Phạm Hương khá tích cực chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân. Thay vì những hình ảnh kín đáo hay diện đầm dạ hội lộng lẫy như ngày xưa, nàng hậu quốc dân lại chọn khoảnh khắc nóng bỏng nhất để khoe.

Ít giờ trước, Hoa hậu hoàn vũ 2015 không ngại đăng tải bức ảnh diện blazer phối cùng boots trên instagram cá nhân. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của công chúng lại việc nàng hậu phô bày vòng ba tròn trịa, đầy đặn vô cùng sexy trong shoot ảnh.

Phạm Hương khoe vòng ba quả lê vô cùng hút mắt. Kể từ khi sang Mỹ dính nghi án sinh con cho bạn trai đại gia, Phạm Hương đã lôt xác hoàn toàn. Từ một cô Hoa hậu kín tiếng thành một người thích khoe nhà, khoe quà bạn trai tặng. Từ một chân dài kín đáo thành một Hoa hậu phóng túng.



Tháng 2, hoa hậu Phạm Hương chính thức công khai đang hẹn hò và chia sẻ ảnh được bạn trai tặng nhẫn kim cương. Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ bức ảnh tay đeo nhẫn kim cương với dòng chú thích: "We accept the love we think we deserve... HAppy Valentine's Day. (Tạm dịch: Chúng tôi chấp nhận tình yêu mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng... Chúc mừng ngày lễ tình nhân!)". Đây là lần đầu tiên Phạm Hương lên tiếng xác nhận chuyện đã kết hôn.

Tiếp đến Phạm Hương liên tục khoe ảnh căn biệt thự sang trọng đang ở bên Mỹ khiến fan choáng váng. Người đẹp Hải Phòng tiếp tục khoe quà bạn trai tặng vào dịp 8/3 là chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ.

Không chỉ có thói quen khoe quà khủng, Phạm Hương còn khiến fan choáng váng khi không ngại chia sẻ những bức ảnh đầy gợi cảm. Sau một thời gian "ở ẩn" bên Mỹ, Phạm Hương chính thức tái xuất bằng những bộ ảnh siêu nóng bỏng. Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Hoàn vũ liên tục đăng tải những bức ảnh đầy phóng khoáng, hết khoe vòng 3 lại đến vòng 1.

Theo nhiều tin đồn, bạn trai Hoa hậu Phạm Hương là đại gia Bobby Phước Trần. Vị doanh nhân này đã trải qua một đời vợ và có hai cậu con trai. Về kinh tế, Bobby Phước Trần được cho là đại gia thứ thiệt khi đang là CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á, các dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng trên thế giới, kiêm luôn đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập.