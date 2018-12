Á hậu Huyền My xúng xính diện váy cưới, sắp rời cuộc chơi?

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Á hậu Huyền My đi thử váy cưới. Trong bộ váy trắng tinh khôi, người đẹp Hà thành khoe nhan sắc ngọt ngào, quyến rũ.



Huyền My sẽ lên xe hoa như lời đồn? Ngay khi bức hình Huyền My thử váy cưới đăng tải trên mạng, người hâm mộ nghi ngờ cô sẽ là Á hậu tiếp theo lên xe hoa. Trước đó, một nguồn tin tiết lộ cuối năm nay chân dài sinh năm 1995 sẽ "theo chồng bỏ cuộc chơi". Không những thế, hình ảnh Huyền My xuất hiện tại buổi triển lãm cưới vào tháng 8 vừa qua cũng dấy lên tin đồn cô đang chuẩn bị những công đoạn đầu tiên cho ngày trọng đại. Thậm chí, có thông tin cho rằng đám cưới của nàng hậu đã được ấn định vào cuối năm nay. Thế nhưng chưa kịp chúc mừng thần tượng, fan nhanh chóng phát hiện sự thật "ngã ngửa". Được biết, Á hậu Việt Nam 2014 diện trang phục "đặc biệt" nhân dịp ghé thăm cửa hàng váy cưới của một người bạn ngày khai trương chứ không có chuyện "theo chàng về dinh" như những gì dư luận đồn đoán. Thực chất Huyền My chỉ đang tham dự buổi khai trương cửa hàng váy cưới của bạn mà thôi. Nói về tin đồn con gái lên xe hoa cách đây không lâu, mẹ Huyền My phủ nhận. Bà cho biết: "Thời gian này con gái tôi đang tập trung cho lần lên sóng bản tin của Đài truyền hình Việt Nam và cũng chuẩn bị cho nhiều kế hoạch công việc dài hơi, vì vậy hoàn toàn không có chuyện cưới xin như đồn đại".



Đồng thời, mẹ mỹ nhân 23 tuổi khẳng định con gái sẽ yên bề gia thất sau 3 năm nữa chứ không phải bây giờ. Về phía Á hậu Huyền My, cô cũng lên tiếng bác bỏ thông tin kết hôn.

"Huyền My cũng không hiểu sao lại có tin đồn đó nhưng rõ ràng không phải. Cuối năm nay chắc chắn Huyền My không cưới. My dự định 25 tuổi mới lấy chồng. Nếu My cưới sẽ thông báo để mọi người chia vui", cô chia sẻ.