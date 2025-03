“Tình đầu màn ảnh” của Hồ Ngọc Hà giờ thế nào?

Cách đây hơn 20 năm, Hồ Ngọc Hà lần đầu bén duyên với phim ảnh qua vai Hương trong phim " Hoa cỏ may". Trong phim, nhân vật của Hồ Ngọc Hà yêu đơn phương anh chàng tên Thái (do Lê Hải Anh đóng). Ảnh: Saostar Diễn viên Lê Hải Anh trong "Hoa cỏ may" gây chú ý với gương mặt điển trai, nam tính và ngoại hình cao ráo. Sau thành công với vai Thái, “tình đầu màn ảnh” của Hồ Ngọc Hà đã giành giải Vàng Siêu mẫu 2004. Ảnh: Saostar Sau "Hoa cỏ may", diễn viên Lê Hải Anh tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình như: "Cầu vồng tình yêu", "Hoa nở trái mùa", "Quỳnh búp bê"… Ảnh: FB Lê Hải Anh Vài năm gần đây, anh ít hoạt động nghệ thuật mà dành thời gian cho công việc kinh doanh cũng như chăm sóc tổ ấm. Ảnh: FB Lê Hải Anh Quyết định rời xa ánh hào quang của showbiz, Lê Hải Anh chọn cho mình một cuộc sống bình yên bên gia đình. Ảnh: FB Lê Hải Anh Về chuyện tình cảm, Hải Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp với cô hoa khôi trường Chu Văn An (Hà Nội). Cả hai đã có 12 năm yêu nhau và về chung nhà vào năm 2009 với một đám cưới lãng mạn, được nhiều người chúc phúc. Ảnh: FB Lê Hải Anh Hiện tại, Hải Anh vẫn giữ được vẻ phong độ, là một trong số những nam tài tử đẹp trai nhất của màn ảnh Việt. Ảnh: FB Lê Hải Anh Gần đây, Hải Anh thông báo sẽ tái xuất sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: FB Lê Hải Anh Anh lập tài khoản TikTok, đăng tải nhiều video, từ giới thiệu ẩm thực Hà Nội, đến việc chia sẻ cuộc sống hiện tại. Ảnh: FB Lê Hải Anh Nhiều năm trôi qua, diễn viên Hải Anh giờ đã trở thành người đàn ông thành đạt, có cuộc sống gia đình viên mãn, hạnh phúc. Ảnh: FB Lê Hải AnhXem video: "Hồ Ngọc Hà dạo phố". Nguồn FB Hồ Ngọc Hà

