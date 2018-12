Chân dung người vợ đồng ý cho Long Nhật tạo scandal đồng tính

Là khách mời của chương trình "Chuyện xưa chưa kể" trên Trí thức trẻ, Long Nhật cho hay scandal đồng tính vào năm 2008-2009 là anh tạo ra để tìm lại sự nổi tiếng. Theo lời Long Nhật, anh đã xin phép vợ và được cô thông cảm. Ảnh: Đời sống pháp luật Vợ của Long Nhật tên Vũ Thị Kim Ngân. Cô từng lọt top 10 cuộc thi Người đẹp Hải Phòng năm 1994. Ảnh: Đất Việt Năm 1998, Long Nhật và vợ quen nhau khi anh đến trường của cô biểu diễn. Ảnh: Đất Việt Năm 1999, cặp đôi kết hôn chỉ sau vài tháng hẹn hò. Ảnh: Đời sống pháp luật Long Nhật là mối tình đầu của vợ trong khi trước khi kết hôn, nam nghệ sĩ đã trải qua nhiều mối tình. Ảnh: Khám phá Vợ chồng Long Nhật đã có với nhau 4 người con: 3 gái, 1 trai. Ảnh: Khám phá Bà xã của Long Nhật được biết đến là người phụ nữ đảm đang. Ảnh: Dân Việt Mặc dù Long Nhật liên tục gây ồn ào về giới tính trong nhiều năm qua nhưng bà xã của anh vẫn luôn tin tưởng chồng. Ảnh: Ngôi sao Long Nhật nhiều lần khen vợ trên báo chí. Anh khen nửa kia luôn chăm lo chồng con chu đáo. Ảnh: Ngôi sao Dù Long Nhật hay đi biền biệt, vợ của anh cũng không một lần chất vấn và than trách. Ảnh: Công an nhân dân Long Nhật khẳng định anh may mắn khi lấy được người vợ hiểu, cảm thông và chia sẻ với công việc của một người nghệ sĩ. Ảnh: Dân Việt Bà xã của Long Nhật khi mang bầu lần thứ 4 đã ở tuổi 36 nên nam nghệ sĩ từng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của vợ. Ảnh: Đời sống pháp luật Long Nhật hiện dành nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Ảnh: Saostar Xem video "Long Nhật tâm sự cảm thấy đau đớn khi bị ném đá". Nguồn Youtube/VTC

