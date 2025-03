Phong cách ăn mặc “trái dấu” của chị em Phương Linh - Phương Ly

Phương Linh - Phương Ly là hai chị em ruột, dù không sinh đôi nhưng vẻ đẹp và tài năng của cả hai có nhiều điểm tương đồng đáng chú ý. Tuy nhiên, điểm khác biệt nhất của hai chị em tài giỏi này chính là phong cách thời trang đối lập. Ảnh: FB Phương Linh Trần/Phương Ly Phương Linh được biết đến với phong cách thời trang nữ tính, dịu dàng và thanh lịch. Ảnh: FB Phương Linh Trần Ca sĩ Phương Linh thường xuyên xuất hiện trong những bộ váy áo thướt tha, duyên dáng, tôn lên vóc dáng mảnh mai và vẻ đẹp ngọt ngào. Ảnh: FB Phương Linh Trần Dù là phong cách đời thường, Phương Linh cũng chọn gu nhẹ nhàng. Ảnh: FB Phương Linh Trần Phương Linh yêu thích những chiếc váy liền thân, dáng xòe, chất liệu ren, lụa... với gam màu pastel nhẹ nhàng hoặc những gam màu trung tính thanh lịch. Ảnh: FB Phương Linh Trần Những bộ trang phục Phương Linh khoác trên người đều được mọi người nghĩ là hàng hiệu. Tuy nhiên, nữ ca sĩ "bật mí", đó chỉ là những trang phục do cô đặt riêng một nhà thiết kế thân thực hiện. Ảnh: FB Phương Linh Trần Trái ngược với chị gái, Phương Ly lại theo đuổi phong cách thời trang cá tính, nổi loạn và phá cách. Ảnh: FB Phương Ly Cô thường xuyên diện những trang phục độc đáo, táo bạo, thể hiện cá tính mạnh mẽ và gu thẩm mỹ riêng biệt. Ảnh: FB Phương Ly Cô cũng thường xuyên diện những trang phục có họa tiết độc đáo, màu sắc nổi bật hoặc những thiết kế cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Phương Ly Phương Ly thường kết hợp trang phục với những phụ kiện cá tính như giày sneakers, boots hầm hố, mũ lưỡi trai, kính râm... Ảnh: FB Phương Ly Cô luôn tự tin thể hiện cá tính riêng và không ngại thử nghiệm những phong cách mới lạ. Ảnh: FB Phương Ly Nữ ca sĩ được đánh giá có gương mặt trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. Ở tuổi 34, cô vẫn khiến dân mạng ngưỡng mộ vì sắc vóc nóng bỏng, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Ảnh: FB Phương LyXem video "Em gái Phương Linh hát Missing you". Nguồn Vietnamnet

