Tóc ngắn cá tính, không nhận ra đây là Á hậu Huyền My

Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My thay đổi hình ảnh cá tính với kiểu tóc ngắn pixie, đánh phồng phần mái. Ảnh mới của Huyền My khiến nhiều người không nhận ra.

Cách đây ít phút, Á hậu Huyền My đã đăng tải đoạn video, khoe hình ảnh mới với mái tóc ngắn cá tính. Đây là lần đầu người đẹp thay đổi hình tượng khác biệt so với trước đây.



Sự biến hóa của á hậu với mái tóc được cho là phù hợp với gương mặt thon gọn của cô. Bên cạnh mái tóc tém cá tính, lối trang điểm của Huyền My nhấn vào đường kẻ mắt mèo sắc sảo, đôi môi hồng ngọt ngào.

Xu hướng tóc ngắn pixie đang trở thành trào lưu ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ Hàn Quốc. Kiểu tóc này giúp gương mặt phái nữ trông trẻ trung hơn, khi kết hợp cùng trang phục street style.

Kiểu tóc pixie không hề làm mất đi sự nữ tính của Huyền My, nhờ vào kỹ thuật cắt tỉa tạo độ phồng và sự mềm mại.

Tuy nhiên, đoạn video mà cô đăng tải chỉ là tóc giả trong bộ hình thời trang mới của Huyền My. Từ lúc đăng quang đến nay, cô vẫn luôn bị đánh giá là khá an toàn, luôn đóng khung vào những bộ cánh nữ tính hay mái tóc dài bồng bềnh. Nhiều người nhận xét kiểu tóc mới giúp cô thay đổi hình ảnh nhàm chán so với từ trước tới nay.