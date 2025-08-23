Hà Tĩnh khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão số 5

Để ứng phó với bão số 5, hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh cùng nhiều địa phương lân cận đã di chuyển vào các khu neo đậu an toàn.

Chiều 23/8, thông tin từ Ban quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, tính đến 14h30' ngày 23/8, đã có 605 tàu, thuyền về neo đậu tại các cảng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 564 tàu, thuyền của ngư dân Hà Tĩnh và 41 tàu, thuyền của ngư dân ngoại tỉnh.

Cụ thể, tại cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (xã Lộc Hà) có 185 tàu, thuyền nội tỉnh và 20 tàu, thuyền ngoại tỉnh; cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội - Xuân Phổ (xã Đan Hải) có 20 tàu, thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) có 135 tàu, thuyền nội tỉnh; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu (phường Hải Ninh) có 140 tàu, thuyền nội tỉnh.

Lực lượng chức năng giúp người dân neo đậu tàu thuyền.

Một lãnh đạo Ban quản lý Các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: "Sau khi có thông tin về bão số 5, chúng tôi đã kịp thời thông báo, hướng dẫn ngư dân chủ động đưa phương tiện vào khu neo đậu an toàn. Công tác kiểm tra, bố trí tàu, thuyền được siết chặt, sắp xếp khoa học nhằm hạn chế tối đa va chạm, sự cố khi bão ảnh hưởng trực tiếp…”

Trước đó, sáng 23/8, ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 5 tại các xã: Thạch Hà, Việt Xuyên, Lộc Hà, Toàn Lưu, Thạch Xuân, Đông Kinh, Mai Phụ và Hồng Lộc.

Chính quyền cùng người dân đang khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 5.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triển khai ngay các biện pháp để chủ động, nhất là phương án 4 tại chỗ để ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông để đảm bảo an toàn; chủ động phương án đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai, các công trình đang thi công.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào hồi 13h ngày 23/8, vị trí tâm bão số 5 (bão Kajiki) ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

>>> Xem thêm video lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giúp dân khắc phục lũ lụt.