Gia Lai ấn định thời gian khởi công dự án trường học tại 7 xã biên giới

Tổng vốn thực hiện dự án là hơn 1.516 tỷ đồng; trong đó ngân sách trung ương gần 1.468 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 48,4 tỷ đồng.

Sáng 25/10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai

Địa điểm đầu tư xây dựng các trường tại các địa điểm làng Klăh (xã Ia Mơ), làng Goòng (xã Ia Púch), làng Chan (xã Ia Pnôn), thôn Mook Trang (xã Ia Dom), làng Lang (xã Ia Chía) và làng Dăng (xã Ia O).

Các đơn vị, địa phương đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công dự án tại 7 xã biên giới, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/11. Địa điểm tổ chức tại công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Dự án được triển khai đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị dạy học tại 7 trường với 212 lớp học, 7.108 học sinh, bình quân mỗi lớp 35 học sinh.

Tiến độ giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị khởi công và nêu một số khó khăn trong thu hồi, bồi thường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đang được các địa phương gấp rút thực hiện

Các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới phải đạt chuẩn về cơ sở vật chất, đảm bảo chỗ học, ăn ở nội trú cho học sinh trên địa bàn các xã; góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc xây dựng này còn tạo điều kiện để ổn định và thu hút đội ngũ giáo viên gắn bó lâu dài với vùng biên giới; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, lành mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị UBND các xã biên giới khẩn trương phối hợp với các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 để thống nhất phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và triển khai thực hiện trước ngày 29/10; sẵn sàng cho lễ khởi công, dự kiến vào ngày 2/11/2025

Lãnh đạo tỉnh Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh và UBND xã Ia Nan xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khởi công, bảo đảm trang trọng, an toàn và tiết kiệm.