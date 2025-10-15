Quảng Ngãi ấn định thời gian xây trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Có 4 trường trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã vùng biên được tỉnh Quảng Ngãi thống nhất triển khai xây dựng trong đợt đầu tiên.

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã có cuộc họp với cấp, ngành để nghe báo cáo và có chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp (đợt 1) cho các xã vùng biên.

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh đã cùng các cơ quan chức năng kiểm tra và tiến hành khảo sát tại các xã vùng biên giới. Qua đó, Quảng Ngãi chọn đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp đợt đầu tiên ở 4 xã là Dục Nông, Mô Rai, Sa Loong và Rờ Kơi.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đăk Ang, xã biên giới Dục Nông.

Trong đó có 01 trường được đầu tư xây mới và thực hiện sửa chữa, nâng cấp đối với 02 cơ sở. Tổng mức đầu tư cho 4 cơ sở trường này là hơn 600 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh cũng thống nhất với dự kiến thời gian khởi công xây dựng vào 11/2025 và hoàn thành vào tháng 7/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần phát triển giáo dục, nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp.

Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, sở, ngành và đơn vị liên quan phải chủ động phối hợp, xác định vị trí xây dựng phù hợp và thuận lợi giao thông, gắn với hạ tầng và quy hoạch phát triển chung của địa phương.

Ưu tiên tối đa các điều kiện về cơ chế, chính sách, thủ tục và GPMB….để dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của các cấp thẩm quyền tỉnh và Trung ương.

Đối với việc chọn nhà thầu thi công, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang lưu ý và yêu cầu chủ đầu tư chọn nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ quan.

Học sinh Trường THCS xã Đăk Nhoong xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi chào cờ đầu tuần.

Được biết sau khi hợp nhất với tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi mới có 9 xã vùng biên giới, gồm Mô Rai, Rờ Kơi, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi.

Xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, là nhiệm vụ chính trị quan trọng và cấp bách, nhằm đảm bảo việc học tập của học sinh vùng đặc biệt khó khăn; góp phần ổn và giữ vững an ninh biên giới. Vì vậy các cấp, ngành và đơn vị liên quan phải quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng.