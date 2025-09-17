Giá cả ở "Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" là sai sự thật

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá cả dịch vụ du lịch tại thôn “Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần thực tế" đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 17/9, UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), vừa có báo cáo khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá cả dịch vụ du lịch tại thôn “Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần thực tế" là không đúng sự thật.

Một ngày trước đó, trên trang mạng xã hội đăng thông tin, phản ánh cho rằng giá dịch vụ ở thôn văn hóa du lịch Lô Lô Chải “quá chát, đắt gấp x3, chứ không phải x2 lần”. Bên cạnh đó, du khách phàn nàn về chất lượng thịt lợn hun khói ở Đồng Văn không đảm bảo...

Thông tin xuất hiện trên mạng gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Thường trực Đảng ủy xã Lũng Cú đã chỉ đạo UBND xã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh. Một Tổ công tác đã được thành để làm việc trực tiếp với Ban Quản lý làng văn hóa du lịch và toàn bộ 51 hộ kinh doanh dịch vụ tại thôn, bao gồm các homestay, nhà hàng và điểm bán đồ ăn vặt.

Theo báo xác minh, 100% cơ sở kinh doanh tại Lô Lô Chải đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Mức dịch vụ lưu trú giao động 100.000 - 200.000 đồng/khách/ phòng tập thể; phòng riêng không khép kín là 250.000 - 500.000 đồng/phòng; phòng khép kín đầy đủ tiện ích 500.000 - dưới 1.000.000 đồng/phòng; phòng cao cấp (bao gồm bữa sáng, ngâm chân thảo dược...): từ trên 1.000.000 đến dưới 1.500.000 đồng/phòng.

Đối với dịch vụ ăn uống, suất ăn theo thực đơn khoảng 150.000 - 250.000 đồng/người; đồ uống là 10.000 - dưới 50.000 đồng; đồ ăn vặt: 5.000 - 30.000 đồng/món..

Báo cáo cũng chỉ rõ thông tin phản ánh trên mạng xã hội là từ một tài khoản ẩn danh, không nêu rõ đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở nào và không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào (hóa đơn, hình ảnh...). Do đó, chính quyền không đủ cơ sở để xem xét giải quyết theo quy định.

UBND xã Lũng Cú khẳng định, thông tin trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương. Đồng thời, chính quyền xã cam kết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.