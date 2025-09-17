Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giá cả ở "Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" là sai sự thật

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá cả dịch vụ du lịch tại thôn “Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần thực tế" đang gây xôn xao dư luận.

Bảo Ngân

Ngày 17/9, UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), vừa có báo cáo khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá cả dịch vụ du lịch tại thôn “Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần thực tế" là không đúng sự thật.

Một ngày trước đó, trên trang mạng xã hội đăng thông tin, phản ánh cho rằng giá dịch vụ ở thôn văn hóa du lịch Lô Lô Chải “quá chát, đắt gấp x3, chứ không phải x2 lần”. Bên cạnh đó, du khách phàn nàn về chất lượng thịt lợn hun khói ở Đồng Văn không đảm bảo...

cats-8846.jpg
Thông tin xuất hiện trên mạng gây xôn xao dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Thường trực Đảng ủy xã Lũng Cú đã chỉ đạo UBND xã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh. Một Tổ công tác đã được thành để làm việc trực tiếp với Ban Quản lý làng văn hóa du lịch và toàn bộ 51 hộ kinh doanh dịch vụ tại thôn, bao gồm các homestay, nhà hàng và điểm bán đồ ăn vặt.

Theo báo xác minh, 100% cơ sở kinh doanh tại Lô Lô Chải đều thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Mức dịch vụ lưu trú giao động 100.000 - 200.000 đồng/khách/ phòng tập thể; phòng riêng không khép kín là 250.000 - 500.000 đồng/phòng; phòng khép kín đầy đủ tiện ích 500.000 - dưới 1.000.000 đồng/phòng; phòng cao cấp (bao gồm bữa sáng, ngâm chân thảo dược...): từ trên 1.000.000 đến dưới 1.500.000 đồng/phòng.

Đối với dịch vụ ăn uống, suất ăn theo thực đơn khoảng 150.000 - 250.000 đồng/người; đồ uống là 10.000 - dưới 50.000 đồng; đồ ăn vặt: 5.000 - 30.000 đồng/món..

Báo cáo cũng chỉ rõ thông tin phản ánh trên mạng xã hội là từ một tài khoản ẩn danh, không nêu rõ đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở nào và không cung cấp được bất kỳ bằng chứng nào (hóa đơn, hình ảnh...). Do đó, chính quyền không đủ cơ sở để xem xét giải quyết theo quy định.

UBND xã Lũng Cú khẳng định, thông tin trên đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch địa phương. Đồng thời, chính quyền xã cam kết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách.

#Lô Lô Chải #dịch vụ ở du lịch Lô Lô Chải

Bài liên quan

Xã hội

Chạy xe máy trộm cắp ở Huế ra Quảng Trị thì bị bắt giữ

Đang đưa xe máy vừa trộm được ở phường Phú Bài (TP Huế) đi tiêu thụ, Trần Nam Phong đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 17/9, thông tin từ Công an xã Hoàn Lão (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Phú Bài, thành phố Huế.

Trước đó, chiều 16/9, tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an xã Hoàn Lão phát hiện Trần Nam Phong (SN 2001, trú tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình) đang điều khiển phương tiện xe máy mang BKS: 75F1-150.21 có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

2 người đàn ông Gia Lai tử vong nghi do dính bẫy chuột bằng điện

Ngày 17/9, lãnh đạo UBND xã Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai) cho biết, Công an đang điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong trên ruộng lúa, nghi do dính điện bẫy chuột.

Theo thông tin ban đầu, tối 16/9, anh Đ.N.P. (SN 1997), anh Đ.P.T. (SN 1992) và anh L.V.H. (SN 1992, cùng trú xã Phù Mỹ Tây) đi bắn chim tại thôn Phú Thiện.

ht.jpg
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh ĐVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới