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[VIDEO] Điện mặt trời mái nhà: 5 quy định mới cần nắm ngay để không mất quyền lợi

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[VIDEO] Điện mặt trời mái nhà: 5 quy định mới cần nắm ngay để không mất quyền lợi

Khám phá 5 quy định mới về điện mặt trời mái nhà theo Nghị định 243, giúp người dân TPHCM tận dụng tối đa quyền lợi của mình.

Minh Quân - Hà Anh
#Điện mặt trời mái nhà #Nghị định 243 #Quy định bán điện dư #Thủ tục cấp xã phường #TPHCM

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