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[GALLERY] Volkswagen Jetta sẽ là xe thương hiệu con năng lượng mới "giá mềm"

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen Jetta sẽ là xe thương hiệu con năng lượng mới "giá mềm"

Jetta M6 của FAW-Volkswagen ra mắt tại Trung Quốc trước khi ra mắt toàn cầu, đánh dấu bước chuyển mình của Jetta từ một dòng xe trở thành thương hiệu con mới.

Nguyễn Chung
Trên thế giới, người tiêu dùng chỉ biết tới Jetta với vai trò là một mẫu sedan hạng C có lịch sử lâu năm của Volkswagen. Nhưng tại Trung Quốc, Jetta còn là một thương hiệu con trực thuộc liên doanh FAW-Volkswagen từ năm 2019.
Trên thế giới, người tiêu dùng chỉ biết tới Jetta với vai trò là một mẫu sedan hạng C có lịch sử lâu năm của Volkswagen. Nhưng tại Trung Quốc, Jetta còn là một thương hiệu con trực thuộc liên doanh FAW-Volkswagen từ năm 2019.
FAW-Volkswagen tập trung sản xuất ôtô chạy xăng cho thị trường tỷ dân Trung Quốc. Tuy nhiên thị phần xe chạy xăng đang ngày càng thu hẹp tại thị trường này, chính vì vậy nên Volkswagen đã phải đổi hướng sang xe năng lượng mới.
FAW-Volkswagen tập trung sản xuất ôtô chạy xăng cho thị trường tỷ dân Trung Quốc. Tuy nhiên thị phần xe chạy xăng đang ngày càng thu hẹp tại thị trường này, chính vì vậy nên Volkswagen đã phải đổi hướng sang xe năng lượng mới.
Kết quả là Jetta bắt đầu bán xe của mình trên toàn cầu. Đồng thời, thương hiệu trẻ này cũng công bố chuyển hướng sang phân khúc xe năng lượng mới với 4 mẫu xe điện mới sắp ra mắt thị trường Trung Quốc. Jetta M6 sẽ trở thành mẫu xe điện hoàn toàn (BEV) đầu tiên của thương hiệu này.
Kết quả là Jetta bắt đầu bán xe của mình trên toàn cầu. Đồng thời, thương hiệu trẻ này cũng công bố chuyển hướng sang phân khúc xe năng lượng mới với 4 mẫu xe điện mới sắp ra mắt thị trường Trung Quốc. Jetta M6 sẽ trở thành mẫu xe điện hoàn toàn (BEV) đầu tiên của thương hiệu này.
Jetta M6 là một mẫu sedan cỡ trung với đường mái thanh thoát, đèn pha sắc nét và cụm đèn hậu liền mạch. Xe sử dụng mâm 18 inch. Những điểm nổi bật khác ở ngoại thất bao gồm tay nắm cửa bán ẩn, cửa hút gió chủ động ở cản trước và cửa sổ trời lớn.
Jetta M6 là một mẫu sedan cỡ trung với đường mái thanh thoát, đèn pha sắc nét và cụm đèn hậu liền mạch. Xe sử dụng mâm 18 inch. Những điểm nổi bật khác ở ngoại thất bao gồm tay nắm cửa bán ẩn, cửa hút gió chủ động ở cản trước và cửa sổ trời lớn.
Hình ảnh chính thức cho thấy phiên bản cao cấp nhất được sơn màu tím. Xe được trang bị hệ thống camera quan sát toàn cảnh và cảm biến đỗ xe trước và sau. Kích thước của Jetta M6 (D x R x C) lần lượt (4806x1868x1500)mm với chiều dài cơ sở 2820mm.
Hình ảnh chính thức cho thấy phiên bản cao cấp nhất được sơn màu tím. Xe được trang bị hệ thống camera quan sát toàn cảnh và cảm biến đỗ xe trước và sau. Kích thước của Jetta M6 (D x R x C) lần lượt (4806x1868x1500)mm với chiều dài cơ sở 2820mm.
Jetta M6 được trang bị tiêu chuẩn một động cơ điện duy nhất với công suất 113kW (152 mã lực). Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 166km/h. Một phiên bản mạnh mẽ hơn sử dụng động cơ điện 145kW (194 mã lực). Tốc độ tối đa của phiên bản này đạt 172km/h.
Jetta M6 được trang bị tiêu chuẩn một động cơ điện duy nhất với công suất 113kW (152 mã lực). Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 166km/h. Một phiên bản mạnh mẽ hơn sử dụng động cơ điện 145kW (194 mã lực). Tốc độ tối đa của phiên bản này đạt 172km/h.
Trọng lượng không tải của mẫu sedan điện Jetta M6 nhà FAW-Volkswagen nằm trong khoảng từ 1.557 đến 1.628kg. Thông tin về pin và phạm vi hoạt động của xe cũng như giá bán vẫn chưa được tiết lộ.
Trọng lượng không tải của mẫu sedan điện Jetta M6 nhà FAW-Volkswagen nằm trong khoảng từ 1.557 đến 1.628kg. Thông tin về pin và phạm vi hoạt động của xe cũng như giá bán vẫn chưa được tiết lộ.
Jetta M6 không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là một nỗ lực tái định hình thương hiệu trong bối cảnh thị trường xe điện đang thay đổi nhanh chóng. Sự thành công của mẫu xe này sẽ quyết định tương lai của thương hiệu Jetta trong ngành công nghiệp ôtô.
Jetta M6 không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là một nỗ lực tái định hình thương hiệu trong bối cảnh thị trường xe điện đang thay đổi nhanh chóng. Sự thành công của mẫu xe này sẽ quyết định tương lai của thương hiệu Jetta trong ngành công nghiệp ôtô.
Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan điện Jetta M6 nhà FAW-Volkswagen.
Nguyễn Chung
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