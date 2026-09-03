Volkswagen Việt Nam giảm tới 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9/2026

Volkswagen Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ dành cho 14 mẫu xe trong tháng 9/2026, với mức hỗ trợ lên đến 100%.

Video: Đánh giá nhanh Volkswagen Teramont X tại Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 9/2026, khách hàng lựa chọn các dòng xe Volkswagen Tiguan, Golf với 6 phiên bản, Touareg Elegance, Touare Luxury và Teramont X Platinum sẽ được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Đây đều là những mẫu xe mang những cá tính khác nhau trong danh mục sản phẩm Volkswagen tại Việt Nam.

Volkswagen Tiguan là mẫu SUV 7 chỗ hướng đến khách hàng yêu thích sự linh hoạt, tiện nghi và trải nghiệm lái đặc trưng của thương hiệu Đức. Thiết kế cân bằng giữa tính thể thao và tính thực dụng giúp Tiguan phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những hành trình dài.

Volkswagen giảm tới 100% lệ phí trước bạ chỉ trong tháng 9/2026.

Trong khi đó, Volkswagen Golf với 6 phiên bản mang đến lựa chọn khác biệt với kiểu dáng Hot Hatch đặc trưng cùng tinh thần lái thể thao đã trở thành một phần trong DNA của Volkswagen. Đây là dòng xe dành cho những khách hàng đề cao cảm giác lái, phong cách cá nhân và sự linh hoạt trong môi trường đô thị.

Ở phân khúc SUV cao cấp, Volkswagen Touareg Elegance và Touareg Luxury sở hữu thiết kế sang trọng, không gian tiện nghi cùng nhiều công nghệ hiện đại. Chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9 giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với một trong những dòng SUV cao cấp tiêu biểu của Volkswagen.

Chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 9, khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với một trong những dòng SUV cao cấp tiêu biểu của Volkswagen.

Teramont X Platinum tiếp tục là lựa chọn dành cho những khách hàng yêu thích phong cách SUV mạnh mẽ và khác biệt. Thiết kế thể thao, không gian rộng rãi 5 chỗ ngồi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ tạo nên dấu ấn riêng cho mẫu xe trong danh mục SUV của Volkswagen.

Bên cạnh nhóm xe được hỗ trợ 100%, Volkswagen Việt Nam cũng áp dụng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho Teramont President, Teramont Pro, Teramont Pro Max và Teramont.

Ngoài ưu đãi phí trước bạ như trên, nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng quan tâm tại Hệ thống Đại lý Volkswagen Việt Nam trên toàn quốc.

Teramont President hướng đến nhóm khách hàng yêu cầu cao về không gian, tiện nghi và trải nghiệm dành cho người ngồi trên xe. Trong khi đó, Teramont Pro và Teramont Pro Max mang đến một thế hệ SUV 7 chỗ mới với thiết kế hiện đại, công nghệ và khả năng vận hành được nâng cấp, phù hợp với nhu cầu sử dụng đa dạng của gia đình.

Teramont nhập khẩu Mỹ tiếp tục là lựa chọn dành cho khách hàng yêu thích một mẫu SUV 7 chỗ kích thước lớn, không gian rộng rãi và phong cách mạnh mẽ đặc trưng.

Ngoài ưu đãi phí trước bạ như trên, nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng quan tâm tại Hệ thống Đại lý Volkswagen Việt Nam trên toàn quốc trên từng mẫu xe trong tháng 9. Khách hàng vui lòng liên hệ đại lý để nhận thông tin chi tiết về từng mẫu xe.