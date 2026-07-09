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Số hóa - Xe

Cùng Volkswagen Việt Nam khám phá nhà máy SAIC Volkswagen tại Trung Quốc

Volkswagen Việt Nam vừa triển khai chương trình đưa khách hàng trực tiếp tham quan Nhà máy SAIC Volkswagen tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Nguyễn Thảo
Video: Khám phá nhà máy SAIC Volkswagen tại Trung Quốc.

Nhân dấu mốc 10 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Volkswagen Việt Nam lần đầu tiên triển khai chương trình trải nghiệm dành riêng cho khách hàng với tên gọi "Hành trình đẳng cấp độc quyền – Trải nghiệm nhà máy SAIC Volkswagen". Đây được xem là hoạt động đặc biệt, mang đến cơ hội để khách hàng tận mắt khám phá nơi những chiếc Volkswagen được sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu.

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Volkswagen Việt Nam đưa khách hàng tham quan nhà máy SAIC Volkswagen.

Theo đó, khách hàng sẽ được tham quan Nhà máy SAIC Volkswagen tại Thượng Hải (Trung Quốc) – một trong những trung tâm sản xuất lớn và hiện đại nhất của Tập đoàn Volkswagen. Chuyến đi giúp người tham gia trực tiếp quan sát toàn bộ quy trình sản xuất, từ các dây chuyền dập thân vỏ, hệ thống robot tự động hóa, công đoạn lắp ráp cho đến quy trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi xe xuất xưởng.

Không chỉ là hoạt động tham quan, chương trình còn mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn về triết lý phát triển của thương hiệu Volkswagen. Qua đó, khách hàng có thể cảm nhận những giá trị đã tạo nên danh tiếng của hãng xe Đức suốt gần một thế kỷ, bao gồm tính chính xác trong kỹ thuật, quy trình sản xuất kỷ luật cùng các tiêu chuẩn chất lượng được duy trì đồng nhất trên phạm vi toàn cầu.

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Nhà máy SAIC Volkswagen tại Thượng Hải (Trung Quốc) – một trong những trung tâm sản xuất lớn và hiện đại nhất của Tập đoàn Volkswagen.

Được thành lập từ năm 1984, SAIC Volkswagen là liên doanh đầu tiên của Volkswagen tại Trung Quốc và là một trong những cơ sở sản xuất quan trọng nhất của tập đoàn trên toàn cầu. Hiện nay, hệ thống nhà máy của SAIC Volkswagen đảm nhiệm sản xuất nhiều dòng xe chiến lược phục vụ thị trường nội địa cũng như xuất khẩu sang nhiều quốc gia, với quy trình vận hành theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Volkswagen.

Bên cạnh trải nghiệm tại nhà máy, hành trình còn kết hợp chương trình tham quan thành phố Thượng Hải – trung tâm kinh tế, tài chính và công nghệ hàng đầu châu Á. Toàn bộ chi phí chuyến đi, bao gồm vé máy bay khứ hồi, khách sạn, phương tiện di chuyển, các bữa ăn và lịch trình tham quan sẽ được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế.

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Bên cạnh trải nghiệm nhà máy, hành trình còn kết hợp chương trình tham quan thành phố Thượng Hải – trung tâm kinh tế, tài chính công nghệ hàng đầu châu Á.

Chương trình được áp dụng từ ngày 1/7 đến hết 31/8/2026 tại toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền Volkswagen Việt Nam trên cả nước. Khách hàng mua các mẫu Viloran, Teramont X, Teramont President, Teramont Pro và Teramont Pro Max, đồng thời hoàn tất thủ tục nhận xe trước ngày 10/9/2026, sẽ đủ điều kiện tham gia chuyến trải nghiệm dự kiến tổ chức trong quý IV/2026. Mỗi khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận một suất tham dự chương trình.

Song song với chương trình trải nghiệm nhà máy, Volkswagen Việt Nam cũng triển khai nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 7/2026. Cụ thể, các dòng Viloran, Teramont X, Teramont President và Teramont Pro/Pro Max đều được tặng chuyến tham quan nhà máy SAIC Volkswagen cùng nhiều quà tặng như camera hành trình, hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc phiếu nhiên liệu tùy từng phiên bản.

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Chương trình được áp dụng từ ngày 1/7 đến hết 31/8/2026 tại toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền Volkswagen Việt Nam trên cả nước.

Ngoài ra, Tiguan được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ; Teramont ưu đãi giá từ 1,788 tỷ đồng; Touareg nhận gói bảo hiểm vật chất, bảo dưỡng miễn phí và các phụ kiện cao cấp; trong khi Golf được tặng phim cách nhiệt, bảo hiểm vật chất, bảo dưỡng miễn phí cùng chương trình cá nhân hóa màu sơn tại xưởng dịch vụ.

Đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết chương trình không chỉ là một ưu đãi dành cho khách hàng mà còn là cơ hội để những người yêu thích thương hiệu trực tiếp khám phá quy trình sản xuất hiện đại, hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn chế tạo đã góp phần tạo nên chất lượng của những chiếc Volkswagen trên toàn cầu.

#Volkswagen Việt Nam #nhà máy SAIC Volkswagen #SAIC Volkswagen #Thượng Hải #tham quan nhà máy #trải nghiệm khách hàng

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