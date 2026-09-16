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[VIDEO] Hồ Gươm chuẩn bị quy hoạch mới: Cảnh báo từ chuyên gia

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[VIDEO] Hồ Gươm chuẩn bị quy hoạch mới: Cảnh báo từ chuyên gia

Hà Nội lấy ý kiến về quy hoạch Hồ Gươm từ 7-26/9, chuyên gia kiến trúc cảnh báo cần thận trọng trước mọi thay đổi lớn.

Minh Quân - Hà Anh
#Hồ Gươm #Quy hoạch đô thị #Chuyên gia kiến trúc #Hà Nội #Ý kiến người dân

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