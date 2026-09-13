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[GALLERY] Siêu xe Lamborghini Temerario cho cảnh sát Ý làm nhiệm vụ đặc biệt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Siêu xe Lamborghini Temerario cho cảnh sát Ý làm nhiệm vụ đặc biệt

Đánh dấu 22 năm hợp tác giữa Lamborghini và lực lượng cảnh sát quốc gia Italy "Polizia di Stato", hãng siêu bò đã trao tặng siêu xe Temerario Polizia mới

Nguyễn Chung
Lamborghini Automobili chính thức bàn giao siêu xe Temerario đến lực lượng cảnh sát quốc gia Italy "Polizia di Stato" tại đại bản dinh Sant’Agata Bolognese. Đánh dấu 22 năm hợp tác giữa Lamborghini và lực lượng cảnh sát quốc gia này.
Lamborghini Automobili chính thức bàn giao siêu xe Temerario đến lực lượng cảnh sát quốc gia Italy "Polizia di Stato" tại đại bản dinh Sant’Agata Bolognese. Đánh dấu 22 năm hợp tác giữa Lamborghini và lực lượng cảnh sát quốc gia này.
Siêu xe thể thao Temerario sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ quan trọng nhất, gồm vận chuyển khẩn cấp nội tạng và vật tư y tế, tiếp nối các dòng xe Lamborghini hiện đang làm nhiệm vụ trong lực lượng Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato".
Siêu xe thể thao Temerario sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ quan trọng nhất, gồm vận chuyển khẩn cấp nội tạng và vật tư y tế, tiếp nối các dòng xe Lamborghini hiện đang làm nhiệm vụ trong lực lượng Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato".
Với dòng xe mới này, Lamborghini và Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato" tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác bắt đầu từ năm 2004. Hành trình này khởi nguồn từ chiếc Gallardo đầu tiên, ngay từ tháng 9/2004 đã thực hiện thành công chuyến vận chuyển nội tạng đầu tiên.
Với dòng xe mới này, Lamborghini và Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato" tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác bắt đầu từ năm 2004. Hành trình này khởi nguồn từ chiếc Gallardo đầu tiên, ngay từ tháng 9/2004 đã thực hiện thành công chuyến vận chuyển nội tạng đầu tiên.
Mối quan hệ tiếp tục được nối dài qua các thế hệ Gallardo LP 560-4 và Huracán tuần tra trên các tuyến đường cao tốc chính của quốc gia, cùng với sự góp mặt của Urus Performante đã có mặt trong biên chế từ năm 2023.
Mối quan hệ tiếp tục được nối dài qua các thế hệ Gallardo LP 560-4 và Huracán tuần tra trên các tuyến đường cao tốc chính của quốc gia, cùng với sự góp mặt của Urus Performante đã có mặt trong biên chế từ năm 2023.
Tổng cộng, 6 phương tiện Lamborghini đã gia nhập đội xe của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato" trong hơn hai thập kỷ qua, góp mặt trong hơn 200 sứ mệnh vận chuyển nội tạng khắp nước Italy.
Tổng cộng, 6 phương tiện Lamborghini đã gia nhập đội xe của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato" trong hơn hai thập kỷ qua, góp mặt trong hơn 200 sứ mệnh vận chuyển nội tạng khắp nước Italy.
Trong nhiều trường hợp, những chiếc xe cảnh sát Lamborghini đã hỗ trợ cứu sống con người cũng như tham gia hơn 1.500 sự kiện giáo dục an toàn giao thông nhằm thúc đẩy văn hóa lái xe an toàn.
Trong nhiều trường hợp, những chiếc xe cảnh sát Lamborghini đã hỗ trợ cứu sống con người cũng như tham gia hơn 1.500 sự kiện giáo dục an toàn giao thông nhằm thúc đẩy văn hóa lái xe an toàn.
Temerario Polizia được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít hoàn toàn mới kết hợp cùng ba mô-tơ điện, mang lại tổng công suất 920 mã lực.
Temerario Polizia được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép dung tích 4.0 lít hoàn toàn mới kết hợp cùng ba mô-tơ điện, mang lại tổng công suất 920 mã lực.
Temerario mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và hiệu năng, khi nằm trong tay lực lượng cảnh sát, sẽ trở thành công cụ đắc lực để hoàn thành các sứ mệnh trong thời gian ngắn nhất có thể.
Temerario mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và hiệu năng, khi nằm trong tay lực lượng cảnh sát, sẽ trở thành công cụ đắc lực để hoàn thành các sứ mệnh trong thời gian ngắn nhất có thể.
Cũng trong sự kiện này, cuốn sách “I motori della Polizia” do văn phòng truyền thông thể chế của Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato" thực hiện và được phát hành bởi Giunti Editore cùng Giorgio Nada Editore.
Cũng trong sự kiện này, cuốn sách “I motori della Polizia” do văn phòng truyền thông thể chế của Cảnh sát Quốc gia Italy "Polizia di Stato" thực hiện và được phát hành bởi Giunti Editore cùng Giorgio Nada Editore.
Video: Lamborghini Temerario cho cảnh sát Ý làm nhiệm vụ đặc biệt.
Nguyễn Chung
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