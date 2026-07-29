Honda Việt Nam vừa triệu hồi các mẫu CB1000 Hornet nhập khẩu từ Nhật Bản vì lỗi rò rỉ xăng, làm tăng nguy cơ hoả hoạn và có nguy cơ phải thay thế động cơ mới.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô Honda CB1000 Hornet mới.

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Honda Việt Nam sẽ phải triệu hồi mẫu môtô CB1000 Horne vì nguy cơ hoả hoạn do rò rỉ xăng. Theo đó, Honda Việt Nam (HVN) sẽ chính thức triệu hồi các mẫu naked-bike Honda CB1000 Hornet vì rò rì xăng, làm tăng nguy cơ cháy xe.

Sẽ chỉ có 9 chiếc Honda CB1000 Hornet (mã kiểu loại CB1000 SPS) phải triệu hồi tại Việt Nam trong đợt này. Đây là các mẫu xe được HVN nhập khẩu từ Nhật Bản, với thời gian sản xuất từ 12/2/2024 đến 13/7/2026.

Honda CB1000 Hornet tại Việt Nam bị rò rỉ xăng, nguy cơ thay động cơ mới.

Đợt triệu hồi này sẽ thực hiện từ ngày 27/7/2026 tại các của hàng kinh doanh xe phân khối lớn do Honda ủy nhiệm (Honda Dream Wing) và cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (Các HEAD “Honda Exclusive Authorised Dealer”) được cấp phép sửa chữa xe phân khối lớn trên toàn quốc.

Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng hỗ trợ kiểm tra và xử lý cho những sản phẩm cùng mã kiểu loại không do HVN nhập khẩu, phân phối trên thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý đợt triệu hồi này xảy ra với hai vấn đề; Nếu như việc thay thế ống dẫn xăng chỉ mất khoảng 1 giờ, thì “vấn đề” thứ 2 mà HVN công bố mới là thông tin đáng quan tâm, với mức độ nghiêm trọng mà có thể sẽ phải thay thế động cơ mới.

Honda Việt Nam cho biết: Do quá trình lắp ráp không phù hợp giữa pít-tông và xéc-măng, mức tiêu thụ dầu động cơ có thể tăng bất thường khiến mức dầu động cơ giảm xuống quá thấp, động cơ có thể bị quá nhiệt và hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí xảy ra hiện tượng bó cứng, dẫn đến khóa bánh sau. Ngoài ra, dầu rò rỉ trong quá trình này nếu tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, bao gồm nguy cơ cháy.

Và với trường hợp này, Honda sẽ phải thay thế piston và xéc-măng cho những chiếc xe này, với thời gian dự kiến hết gần 10 giờ làm việc. Trường hợp phát hiện ra có dị vật bên trong động cơ thì phải thay thế toàn bộ động cơ mới với thời gian dự kiến khoảng 5 giờ 20 phút.