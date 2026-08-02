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Số hóa - Xe

Honda Việt Nam bất ngờ tung ra gói bảo hành ôtô lên tới 10 năm

Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức kích hoạt chính sách gia hạn bảo hành chính hãng với quy mô kỷ lục lên tới 10 năm cho toàn bộ dải sản phẩm ôtô chính hãng.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Honda HR-V RS e:HEV mới tại Việt Nam.

Triển khai đồng loạt trên hệ thống đại lý toàn quốc từ ngày 01/08/2026 theo Thông cáo báo chí số 59 - HVN/2026, bước đi chiến lược này không chỉ áp dụng cho xe mới đăng ký mà còn nới rộng phạm vi tới toàn bộ xe đang lưu hành dưới 10 năm tuổi, miễn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng.

Cơ chế vận hành được thiết kế theo dạng "tích điểm gia hạn", vừa đảm bảo quyền lợi tiêu dùng vừa định hình thói quen chăm sóc xe chuẩn mực. Với xe mới đăng ký từ mốc 01/08/2026, sau khi hoàn thành chu kỳ bảo hành tiêu chuẩn 3 năm hoặc 100.000 km (tùy điều kiện đến trước) bằng việc bảo dưỡng chính hãng định kỳ mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km, phương tiện sẽ bước vào giai đoạn mở rộng kéo dài từ năm thứ 4 đến năm thứ 10 (hoặc 170.000 km).

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Honda Việt Nam bất ngờ tung ra gói bảo hành ôtô lên tới 10 năm.

Ở giai đoạn này, mỗi lượt bảo dưỡng đạt chuẩn tại đại lý ủy quyền sẽ kích hoạt thêm 6 tháng hoặc 5.000 km bảo vệ tiếp theo trên hệ thống. Mô hình tự động nối tiếp này cũng áp dụng tương tự cho tệp xe đang lưu hành dưới 10 năm tuổi cho đến khi chạm trần 170.000 km. Khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng My Honda+ để kích hoạt, theo dõi lịch trình và lưu trữ dữ liệu điện tử. Nếu chuỗi bảo dưỡng bị gián đoạn, gói đặc quyền 10 năm sẽ tự động hủy bỏ.

Xét về mặt kỹ thuật, danh mục bảo vệ của HVN bao phủ hầu hết các cụm chi tiết cốt lõi: từ động cơ, hệ truyền động, hệ thống nhiên liệu, điều hòa/sưởi, khung gầm, hệ thống treo, phanh, lái, hệ thống xả cho đến toàn bộ linh kiện điện - điện tử. Đáng chú ý, cụm pin trên các dòng xe Hybrid tiên tiến cũng nằm trong phạm vi cam kết này.

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Chiến lược này không chỉ áp dụng cho xe mới đăng ký mà còn nới rộng phạm vi tới toàn bộ xe đang lưu hành dưới 10 năm tuổi, miễn đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của hãng.

Dưới góc nhìn tài chính và thị trường, chính sách mới mang lại tác động kép. Bên cạnh việc triệt tiêu chi phí rủi ro kỹ thuật phát sinh trong suốt vòng đời sản phẩm, người dùng được thụ hưởng đặc quyền hoàn toàn miễn phí và không bị giới hạn số lần yêu cầu dịch vụ hợp lệ.

Hơn thế nữa, dữ liệu bảo dưỡng minh bạch được số hóa kết hợp cùng thời hạn cam kết kéo dài sẽ biến chiếc xe thành một tài sản có tính thanh khoản cao. Nhờ cơ chế gắn liền quyền lợi bảo hành với mã định danh của xe thay vì chủ sở hữu, gói dịch vụ sẽ tự động chuyển giao trọn vẹn cho người mua tiếp theo, tạo lợi thế giữ giá vượt trội cho các dòng xe Honda trên thị trường chuyển nhượng.

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