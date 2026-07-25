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Số hóa - Xe

Honda Việt Nam tham gia cuộc đua ôtô cũ chính hãng với nền tảng U-Select

Honda Việt Nam vừa chính thức đưa vào hoạt động chuyên trang U-Select, nền tảng dành riêng cho hoạt động mua bán và đổi xe Honda đã qua sử dụng.

Thảo Nguyễn
Video: Top 10 chiếc xe có giá bán lại cao đầu bảng tại Việt Nam.

Theo Honda Việt Nam, U-Select được tích hợp trên website chính thức của hãng, đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng với hệ thống nhà phân phối Honda Ôtô trên toàn quốc. Thông qua nền tảng này, người dùng có thể tìm kiếm xe Honda đã qua sử dụng, đăng nhu cầu bán xe hoặc đổi xe cũ lấy xe Honda mới hay một mẫu xe Honda đã qua sử dụng chính hãng mà không phải thông qua các kênh trung gian.

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Honda Việt Nam tham gia cuộc đua xe cũ chính hãng với nền tảng U-Select.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở quy trình kiểm định dành cho xe cũ trước khi được đưa lên hệ thống. Honda cho biết tất cả xe tham gia U-Select đều phải trải qua quy trình đánh giá theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng, với 185 hạng mục kỹ thuật và chất lượng. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng để phân loại và công khai tình trạng xe, giúp người mua có thêm cơ sở đánh giá trước khi quyết định giao dịch.

Bên cạnh yếu tố minh bạch, Honda cũng tập trung xây dựng sự khác biệt thông qua chính sách hậu mãi. Các xe trong hệ thống được bảo dưỡng và thay thế bằng phụ tùng Honda chính hãng, đồng thời khách hàng mua xe sẽ được hưởng chính sách bảo hành chính hãng trên toàn quốc tại hệ thống nhà phân phối Honda Ôtô. Đây là lợi thế mà phần lớn các giao dịch xe cũ trên thị trường tự do hiện nay chưa thể đáp ứng đồng bộ.

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Honda cho biết tất cả xe tham gia U-Select đều phải trải qua quy trình đánh giá theo tiêu chuẩn toàn cầu của hãng, với 185 hạng mục kỹ thuật và chất lượng.

Sự xuất hiện của U-Select cho thấy thị trường xe đã qua sử dụng tại Việt Nam đang dần dịch chuyển sang mô hình kinh doanh chuyên nghiệp hơn. Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu ô tô ngày càng tăng nhưng người dùng vẫn cân nhắc về chi phí đầu tư, xe cũ chính hãng trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn xe mới, trong khi vẫn được đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc.

Thực tế, mô hình kinh doanh xe cũ chính hãng đã được nhiều thương hiệu ô tô lớn trên thế giới triển khai từ nhiều năm trước nhằm nâng cao giá trị bán lại của sản phẩm và giữ chân khách hàng trong toàn bộ vòng đời sử dụng xe. Với việc Honda Việt Nam chính thức tham gia cuộc đua này, người dùng sẽ có thêm một kênh giao dịch đáng tin cậy, đồng thời tạo thêm động lực để thị trường xe cũ trong nước phát triển theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

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