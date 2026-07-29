Honda Việt Nam triệu hồi ba mẫu môtô phân khối lớn dính lỗi nguy hiểm

Honda Việt Nam (HVN) vừa triệu hồi bộ đôi môtô động cơ 500cc là Rebel 500 và CL500 vì lỗi do ốc bắt tay lái. Ngoài ra còn có CB1000 Hornet vì hai lỗi khác nhau.

Honda Việt Nam (HVN) chính thức thực hiện chiến dịch triệu hồi các mẫu xe dùng động cơ 500cc là Rebel 500, và CL500 vì lỗi do ốc bắt tay lái và mẫu CB1000 Hornet các nguyên nhân khác nhau.

Với các mẫu cruiser và scrambler 500cc là Rebel 500 và CL500, nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do một số chi tiết ốc có thể bị lỏng ra trong quá trình vận hành, dẫn đến khả năng rơi hoặc kẹt vào khu vực tay lái, khiến người lái khó hoặc không thể điều khiển tay lái như bình thường, làm tăng nguy cơ té ngã.

Honda Việt Nam vừa triệu hồi bộ đôi môtô động cơ 500cc là Rebel 500 và CL500.

- Đối với mẫu xe Rebel 500 và CL500: Thay thế ốc khóa tay lái cho toàn bộ xe ảnh hưởng từ ngày 27/07/2026. Thời gian thực hiện sửa chữa và thay thế phụ tùng hết khoảng 2 giờ 30 phút.

Mặc dù vậy cho đến thời điểm này, HVN cho biết chưa ghi nhận trường hợp nào bị tai nạn liên quan đến lỗi này.

Đối với mẫu xe Rebel 500 và CL500: Thay thế ốc khóa tay lái cho toàn bộ xe ảnh hưởng từ ngày 27/07/2026.

Trong khi đó, với mẫu nakedbike Honda CB1000 Hornet, đợt triệu hồi này có liên quan đến hai vấn đề;

- Đầu tiên là lỗi liên quan đến ống dẫn nhiên liệu có thể bị lỏng dẫn đến bị tuột ra trong quá trình vận hành, dẫn đến rò rỉ xăng. Trong tình huống xấu, xăng rò rỉ có thể bám vào bánh sau, làm giảm độ bám đường và làm tăng nguy cơ trượt ngã, đồng thời tiềm ẩn khả năng phát sinh sự cố liên quan đến nhiệt.

- Trong khi đó liên quan đến động cơ, HVN cho biết: Do sự lắp ráp không phù hợp của Pít-tông và Xéc-măng làm tăng mức tiêu thụ dầu động cơ. Nếu người dùng không phát hiện kịp thời và tiếp tục vận hành khi mức dầu giảm thấp, động cơ có thể bị quá nhiệt và hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí gây hiện tượng bó cứng, làm khóa bánh sau. Ngoài ra, dầu rò rỉ trong quá trình này nếu tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao có thể làm gia tăng rủi ro mất an toàn nếu tiếp xúc với nguồn nhiệt.

Đối với mẫu Honda CB1000 Hornet, đợt triệu hồi này có liên quan đến hai vấn đề.

Đối với mẫu xe CB1000 Hornet: HVN sẽ tiến hành kiểm tra, thay thế ống dẫn nhiên liệu, pít-tông và cụm xéc-măng đối với các xe nằm trong dải số khung bị ảnh hưởng. Với việc thay thế ống dẫn nhiên liệu hết khoảng 1 giờ/xe trong khi liên quan đến việc kiểm tra và thay thế phụ tùng trong cụm động cơ (bao gồm cả việc thay thế động cơ nếu cần thiết) sẽ hết tối đa 10 giờ/xe.

Công ty Honda Việt Nam sẽ liên hệ và mời các khách hàng đã mua các sản phẩm thuộc diện ảnh hưởng đến các Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing và các cửa hàng được ủy nhiệm sửa chữa Xe phân khối lớn (Danh sách đính kèm) thông qua điện thoại, email hoặc các hình thức liên lạc tương tự để tiến hành kiểm tra và thay thế phụ tùng.

Tất cả các xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được HVN kiểm tra và thay thế phụ tùng hoàn toàn miễn phí.