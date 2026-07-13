Mitsubishi bất ngờ hé lộ nội thất Pajero 2027 mới trước ngày ra mắt

Hãng xe Mitsubishi vừa hé lộ hình ảnh khoang nội thất của Pajero 2027, mẫu SUV khung gầm rời được cho là sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào mùa thu năm nay.

Video: Mitsubishi bất ngờ hé lộ nội thất Pajero thế hệ mới.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã liên tục tung ra các hình ảnh nhá hàng về ngoại thất của Pajero mới, cho thấy mẫu xe vẫn duy trì thiết kế vuông vức, đậm chất SUV truyền thống. Tuy nhiên, không gian bên trong xe vẫn được giữ kín cho đến khi một đoạn video trên kênh YouTube chính thức của Mitsubishi vô tình hé lộ những hình ảnh đầu tiên về cabin.

Hình ảnh nhá hàng về ngoại thất của Pajero mới, cho thấy mẫu xe vẫn duy trì thiết kế vuông vức, đậm chất SUV truyền thống.

Đoạn video ghi lại sự kiện Star Camp 2026 tại Asagiri Kogen (Nhật Bản), nơi một số khách mời có cơ hội tiếp cận mẫu SUV đầu bảng mới của Mitsubishi. Dù chỉ xuất hiện trong vài giây, những hình ảnh này cũng phần nào cho thấy định hướng nâng cấp đáng kể của Pajero thế hệ mới.

Theo những gì được hé lộ, nội thất xe sử dụng tông màu đen và be, mang đến cảm giác cao cấp hơn so với các thế hệ trước. Các chi tiết như tấm ốp cửa được hoàn thiện với đường chỉ khâu, cho thấy Mitsubishi đang chú trọng hơn đến chất lượng vật liệu và mức độ hoàn thiện của khoang cabin.

Theo những gì được hé lộ, nội thất xe sử dụng tông màu đen và be, mang đến cảm giác cao cấp hơn so với các thế hệ trước.

Những khách mời được tận mắt trải nghiệm mẫu xe mới cũng dành nhiều lời khen cho Pajero. Theo chia sẻ trong video, nhiều người đánh giá chiếc SUV ngoài đời sở hữu thiết kế ấn tượng hơn hình ảnh, kết hợp giữa vẻ mạnh mẽ đặc trưng và sự sang trọng. Không gian nội thất rộng rãi, ghế ngồi êm ái và cảm giác cao cấp cũng là những điểm được nhắc đến.

Mitsubishi hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của Pajero mới. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu cho thấy mẫu SUV này không chỉ hướng đến khả năng off-road mà còn được phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và những chuyến đi đường dài.

Mitsubishi hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của Pajero mới.

Theo nhiều nguồn tin, Pajero thế hệ mới sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm dạng thang của mẫu bán tải Triton. Dù vậy, Mitsubishi được cho là đã tinh chỉnh hệ thống treo và nâng cấp không gian nội thất nhằm tạo sự khác biệt cho mẫu SUV đầu bảng của mình.

Sự xuất hiện của những hình ảnh đầu tiên về nội thất cho thấy màn tái xuất của Pajero đang đến rất gần, đồng thời hé lộ tham vọng của Mitsubishi trong việc đưa mẫu SUV biểu tượng này trở lại phân khúc xe địa hình cao cấp với sự cân bằng giữa khả năng off-road và tính tiện nghi dành cho gia đình.