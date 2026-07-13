Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Mitsubishi bất ngờ hé lộ nội thất Pajero 2027 mới trước ngày ra mắt

Hãng xe Mitsubishi vừa hé lộ hình ảnh khoang nội thất của Pajero 2027, mẫu SUV khung gầm rời được cho là sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào mùa thu năm nay.

Nguyễn Thảo
Video: Mitsubishi bất ngờ hé lộ nội thất Pajero thế hệ mới.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã liên tục tung ra các hình ảnh nhá hàng về ngoại thất của Pajero mới, cho thấy mẫu xe vẫn duy trì thiết kế vuông vức, đậm chất SUV truyền thống. Tuy nhiên, không gian bên trong xe vẫn được giữ kín cho đến khi một đoạn video trên kênh YouTube chính thức của Mitsubishi vô tình hé lộ những hình ảnh đầu tiên về cabin.

111.jpg
Hình ảnh nhá hàng về ngoại thất của Pajero mới, cho thấy mẫu xe vẫn duy trì thiết kế vuông vức, đậm chất SUV truyền thống.

Đoạn video ghi lại sự kiện Star Camp 2026 tại Asagiri Kogen (Nhật Bản), nơi một số khách mời có cơ hội tiếp cận mẫu SUV đầu bảng mới của Mitsubishi. Dù chỉ xuất hiện trong vài giây, những hình ảnh này cũng phần nào cho thấy định hướng nâng cấp đáng kể của Pajero thế hệ mới.

Theo những gì được hé lộ, nội thất xe sử dụng tông màu đen và be, mang đến cảm giác cao cấp hơn so với các thế hệ trước. Các chi tiết như tấm ốp cửa được hoàn thiện với đường chỉ khâu, cho thấy Mitsubishi đang chú trọng hơn đến chất lượng vật liệu và mức độ hoàn thiện của khoang cabin.

3-1149.jpg
Theo những gì được hé lộ, nội thất xe sử dụng tông màu đen và be, mang đến cảm giác cao cấp hơn so với các thế hệ trước.

Những khách mời được tận mắt trải nghiệm mẫu xe mới cũng dành nhiều lời khen cho Pajero. Theo chia sẻ trong video, nhiều người đánh giá chiếc SUV ngoài đời sở hữu thiết kế ấn tượng hơn hình ảnh, kết hợp giữa vẻ mạnh mẽ đặc trưng và sự sang trọng. Không gian nội thất rộng rãi, ghế ngồi êm ái và cảm giác cao cấp cũng là những điểm được nhắc đến.

Mitsubishi hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của Pajero mới. Tuy nhiên, những thông tin ban đầu cho thấy mẫu SUV này không chỉ hướng đến khả năng off-road mà còn được phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày và những chuyến đi đường dài.

2-3138.jpg
Mitsubishi hiện chưa công bố thông số kỹ thuật của Pajero mới.

Theo nhiều nguồn tin, Pajero thế hệ mới sẽ được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm dạng thang của mẫu bán tải Triton. Dù vậy, Mitsubishi được cho là đã tinh chỉnh hệ thống treo và nâng cấp không gian nội thất nhằm tạo sự khác biệt cho mẫu SUV đầu bảng của mình.

Sự xuất hiện của những hình ảnh đầu tiên về nội thất cho thấy màn tái xuất của Pajero đang đến rất gần, đồng thời hé lộ tham vọng của Mitsubishi trong việc đưa mẫu SUV biểu tượng này trở lại phân khúc xe địa hình cao cấp với sự cân bằng giữa khả năng off-road và tính tiện nghi dành cho gia đình.

#Mitsubishi Pajero 2027 mới #xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 #Mitsubishi Pajero 2027 hoàn toàn mới #Mitsubishi Pajero thế hệ mới #giá xe Mitsubishi Pajero 2027 #Mitsubishi Pajero 2027 lộ diện

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Mitsubishi Pajero iO tái xuất - "tiểu Pajero" sẵn sàng đấu Suzuki Jimny

Những hình ảnh phác họa dự đoán về Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới vừa lộ diện, mẫu SUV huyền thoại này đang đứng trước cơ hội tái xuất sau nhiều năm vắng bóng.

Video: Xem Mitsubishi Pajero IO cỡ nhỏ phượt đồi tuyết.

Truyền thông Nhật Bản vừa tung ra những hình ảnh phác họa dự đoán về Mitsubishi Pajero iO thế hệ mới, bản dựng này cho thấy xe sẽ mang phong cách SUV vuông vức, cơ bắp và đậm chất off-road, lấy cảm hứng từ đàn anh All-New Pajero dự kiến ra mắt trong quý III năm nay.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Mitsubishi Pajero sắp hồi sinh, Xpander lên đời thế hệ mới sẽ gây sốt

Lộ trình kéo dài 6 năm của Mitsubishi gần như tập trung hoàn toàn vào các mẫu xe hybrid và hybrid sạc điện, với nhiều sản phẩm được đồng phát triển cùng Nissan.

Video: Xem trước mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới.

Theo thông tin từ Mitsubishi, Pajero thế hệ mới sẽ đóng vai trò mẫu SUV đầu bảng của hãng, sử dụng nền tảng khung gầm rời phát triển từ mẫu bán tải Triton. Mẫu xe dự kiến sẽ tập trung vào khả năng vận hành địa hình cùng sự thoải mái cho người sử dụng trên những hành trình dài.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mitsubishi Pajero 2027 mới sẽ ra mắt toàn cầu trong quý III/2026

Mitsubishi vừa chính thức xác nhận thế hệ hoàn toàn mới của mẫu xe SUV Pajero sẽ ra mắt toàn cầu trong năm tài chính 2026 này, sau khoảng 5 năm vắng bóng.

10.jpg
Mitsubishi Pajero thế hệ mới nhiều khả năng sẽ xuất hiện trước tháng 3/2027. Tuy nhiên, theo Mitsubishi Australia, mẫu xe này có thể được giới thiệu sớm hơn, ngay trong mùa thu năm 2026. Đáng chú ý, Mitsubishi cho biết Pajero 2027 mới sẽ không chỉ dừng lại ở một mẫu xe đơn lẻ mà sẽ được phát triển thành cả một dòng sản phẩm.
9.jpg
Dù chưa tiết lộ chi tiết, động thái này làm dấy lên kỳ vọng về sự xuất hiện của nhiều biến thể khác nhau trong tương lai. Trước đây, Pajero từng được phân phối với cả phiên bản trục cơ sở ngắn và dài, trong khi Pajero Mini cũng từng là mẫu xe được nhiều người yêu thích tại Nhật Bản.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới