Giải chạy Mitsubishi Motors Việt Nam Nha Trang City Trail 2026 diễn ra trong hai ngày 18-19/7 với sự tham gia của hơn 2.000 vận động viên trên khắp cả nước.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành cùng chuỗi giải Vietnam City Trail Series, sau thành công của Củ Chi City Trail 2024 và Tam Đảo City Trail 2025.

Không chỉ là nhà tài trợ chính, ông Yanagawa Tomoki, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, cũng trực tiếp tham gia tranh tài ở cự ly 5 km. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông cho biết: “Là nhà tài trợ chính, chúng tôi tự hào được sát cánh cùng các bạn. Qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn thắt chặt hơn nữa mối gắn kết với cộng đồng, cùng nhau truyền cảm hứng về lối sống đầy phiêu lưu và năng động”.

Hơn 2.000 VĐV tham gia Mitsubishi Motors Việt Nam Nha Trang City Trail 2026.

Theo ban tổ chức, các vận động viên đã trải qua nhiều dạng địa hình đặc trưng của Nha Trang, kết hợp giữa đường nhựa ven biển, đường mòn và đồi núi. Các cung đường được thiết kế nhằm cân bằng giữa yếu tố thể thao và trải nghiệm khám phá, đưa người tham gia đi qua nhiều địa danh như Đèo Lương Sơn, chùa Đa Bảo cùng nhiều cung đường đặc sắc khác.

Ở hai cự ly 21 km và 35 km, các vận động viên chinh phục ba đỉnh Núi Cô Tiên, nơi có thể quan sát toàn cảnh vịnh Nha Trang. Đây được xem là điểm nhấn của mùa giải năm nay, đồng thời tạo thêm thử thách về thể lực và sức bền cho người tham dự.

Đây là năm thứ ba Mitsubishi Motors Việt Nam đồng hành cùng Vietnam City Trail Series, sau thành công của Củ Chi City Trail 2024 và Tam Đảo City Trail 2025.

Bên cạnh hoạt động thể thao, sự kiện năm nay còn ghi nhận dấu mốc mở rộng mạng lưới kinh doanh của Mitsubishi Motors Việt Nam. Trước ngày giải chạy diễn ra, Bitcar Khánh Hòa chính thức đi vào hoạt động, trở thành nhà phân phối thứ 75 của hãng trên toàn quốc.