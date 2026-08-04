Trong tháng 8/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam cùng hệ thống nhà phân phối (NPP) ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi tối ưu chi phí lăn bánh cho khách mua xe.

Video: Đánh giá & so sánh Misubishi Destinator với đối thủ.

Destinator

Khách hàng khi mua Mitsubishi Destinator trong tháng 8/2026 sẽ nhận được tổng giá trị ưu đãi lên tới 78 triệu đồng - tương đương 100% lệ phí trước bạ (LPTB) của phiên bản Premium.

Đây là lần đầu tiên mẫu xe được hỗ trợ hoàn toàn LPTB kể từ khi ra mắt, giúp tối ưu chi phí lăn bánh. Với những gia đình đang tìm kiếm mẫu SUV 7 chỗ rộng rãi, linh hoạt, tháng 8 là thời điểm lý tưởng để cân nhắc mẫu xe này.

Mitsubishi Motors Việt Nam mạnh tay ưu đãi cho khách mua xe tháng 8/2026.

Cụ thể: Destinator Ultimate (toàn bộ tông màu): hỗ trợ 50% phí trước bạ (khoảng 43 triệu đồng) và tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng. Destinator Premium: hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (khoảng 78 triệu đồng).

Xpander & Xpander Cross

Với chính sách hỗ trợ 100% LPTB kèm phiếu nhiên liệu, khách hàng lựa chọn mẫu MPV chủ lực Xpander và Xpander Cross có thể tối ưu cả chi phí lăn bánh và chi phí sử dụng. Tổng giá trị ưu đãi lên tới 95 triệu đồng.

Với chính sách hỗ trợ 100% LPTB kèm phiếu nhiên liệu, khách hàng lựa chọn mẫu MPV chủ lực Xpander và Xpander Cross có thể tối ưu cả chi phí lăn bánh.

Xforce

Mẫu B-SUV Xforce áp dụng ưu đãi 100% LPTB đối với cả ba phiên bản, tổng giá trị quy đổi từ 60 - 72 triệu đồng. Chính sách áp dụng đồng đều giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và linh hoạt lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu.

Xforce áp dụng ưu đãi 100% LPTB, tổng giá trị quy đổi từ 60 - 72 triệu đồng.

Attrage

Mẫu xe sedan Mitsubishi Attrage có hình thức khuyến mãi đa dạng, tổng giá trị lên tới 48,5 triệu đồng. Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể tối ưu tài chính với phiên bản CVT Premium hoặc nhận gói ưu đãi toàn diện với phiên bản MT, gồm 100% LPTB và phụ kiện thiết thực.

Triton

Ưu đãi 100% LPTB được áp dụng đồng loạt trên toàn bộ dải phiên bản All-New Triton, với tổng giá trị cao nhất lên đến 56 triệu đồng.

Đặc biệt, phiên bản Triton 2WD AT GLX được tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng, góp phần tiết kiệm chi phí vận hành cho khách hàng thường xuyên di chuyển trên các cung đường dài.