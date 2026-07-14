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Số hóa - Xe

Mitsubishi Xpander, Xforce và Destinator lọt top xe xăng bán chạy nhất

Tính đến hết tháng 6/2026, Mitsubishi Xpander, Xforce và mẫu SUV 7 chỗ Destinator cùng lọt top 10 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm.

Nguyễn Thảo
Video: Đánh giá mẫu xe Mitsubishi Destinator tại Việt Nam.

Xpander

Tính đến hết nửa đầu năm 2026, mẫu MPV dành cho gia đình đạt luỹ kế 7,791 xe, xếp thứ 3 trong top xe động cơ đốt trong bán chạy nhất. Sự góp mặt đều đặn trong các bảng xếp hạng doanh số đã khẳng định sức hút bền bỉ của Xpander giữa thị trường ôtô ngày càng cạnh tranh.

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Tháng 6/2026, Xpander đạt doanh số 1,051 xe. Với ưu thế về không gian, sự thoải mái và tiết kiệm nhiên liệu đã được nhiều thế hệ khách hàng kiểm chứng, Xpander là lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển cơ bản và cả những chuyến đi dài ngày.

Xforce

Sau giai đoạn chững tháng 5, mẫu B-SUV Xforce nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng với doanh số 1,095 xe, cao gấp 1,5 lần so với cùng kỳ trước đó và về đích với vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng xe động cơ đốt trong tháng 6.

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Destinator

Với lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 5,189 xe, Destinator cùng góp mặt trong top 10 xe động cơ đốt trong có doanh số tốt nhất thị trường. Thành tích này tiếp tục cho thấy tiềm năng cạnh tranh và sự đón nhận của khách hàng gia đình đối với mẫu SUV 7 chỗ mới.

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Trong tháng 7/2026, Mitsubishi Motors Việt Nam tiếp tục mang đến loạt chương trình ưu đãi đa dạng và thiết thực như hỗ trợ tài chính 0% trong 12 tháng, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng kèm phụ kiện và phiếu nhiên liệu dành cho khách hàng.

Chi tiết chương trình ưu đãi tháng 7/2026 của Mitsubishi Motors Việt Nam:

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