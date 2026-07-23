[GALLERY] Mazda CX-60 2026 nâng cấp công nghệ, bản plug-in hybrid giảm giá

Mazda Australia vừa ra mắt CX-60 2026 với một số nâng cấp về công nghệ, an toàn và điều chỉnh giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung.
Mazda Australia vừa ra mắt CX-60 2026 với một số nâng cấp về công nghệ, an toàn và điều chỉnh giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung.
Những chiếc MG 07 mới đã chính thức có mặt tại các đại lý, đánh dấu giai đoạn trưng bày trước khi mẫu sedan thuần điện này chính thức nhận đặt cọc từ ngày 29/7.
Một chiếc xe thử nghiệm được ngụy trang kín mít xếp cạnh Land Cruiser 300 Series lộ diện, khiến nhiều người tin rằng đây có thể là Land Cruiser thuần điện mới.
Honda vừa ra mắt Civic e:HEV 2026 tại thị trường Thái Lan với ba cấu hình EL, EL+ và RS, giá bán từ 949.000 - 1.259.000 baht (khoảng từ 740-980 triệu đồng).
Nissan vừa ra mắt phiên bản nâng cấp cho mẫu xe thể thao Z. Đây là lần đầu tiên dòng xe mang mã thân RZ34 được tinh chỉnh kể từ khi ra mắt toàn cầu năm 2022.
Mặc dù mẫu xe Mercedes-Benz CLA phiên bản trục cơ sở dài sở hữu hiệu suất vận hành ấn tượng, tuy nhiên người tiêu dùng Trung Quốc dường như không quá mặn mà.
JBL Xtreme 5 sở hữu công suất mạnh mẽ, âm bass uy lực, pin tới 24 giờ, chuẩn chống nước IP68 cùng loạt nâng cấp giúp khuấy động mọi không gian ngoài trời.
Màu sơn Spectraflair trên Bentley Continental GT mới được phát triển dựa trên sắc xanh lục Verdant sẵn có của hãng, tại xưởng sơn của Bentley tại Crewe, Anh.
Nhiều dự án được kỳ vọng giúp chỉnh trang đô thị, nhưng việc hoàn trả mặt đường thiếu đồng bộ đang làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan phố cổ và đời sống người dân.
Thương hiệu xe sang Anh quốc Range Rover mới đây đã chính thức xác nhận bổ sung thành viên thứ 5 vào danh mục sản phẩm với tên gọi Range Rover GT thuần điện.
Ford Territory Platinum 2026 mới ra mắt Việt Nam có mức giá bán lẻ đã bao gồm VAT là 916 triệu đồng, xe sẽ được giao tới khách hàng từ tuần thứ tư tháng 8/2026.
Việc lắp ráp Mitsubishi Xforce HEV được thực hiện tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4 lít/100km.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyushu (Nhật Bản) đã công bố một phương pháp bảo quản thực phẩm hoàn toàn mới từ vỏ bí đỏ, mở ra triển vọng cắt giảm đồng thời rác thải bao bì nhựa lẫn lãng phí thực phẩm.
Ngoại hình được tinh chỉnh nhẹ, công nghệ nâng cấp cùng gói Trailhunter hoàn toàn mới là những điểm đáng chú ý trên mẫu bán tải cỡ lớn Toyota Tundra 2027.
Mercedes-Maybach hiện vẫn chưa công bố giá bán của GLS 680 2027 mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá khởi điểm của xe sẽ cao hơn mức 180.000 USD của GLS 600.
Suzuki vừa ra mắt phiên bản 2027 của mẫu siêu môtô Hayabusa với thiết kế ấn tượng, mạnh mẽ, ngoại hình đẹp mắt. Xe có giá bán khoảng hơn 536 triệu đồng.
Honda Việt Nam giới thiệu Vario 125 2027 với thay đổi về thiết kế, trang bị và động cơ. Xe được bán ra với hai phiên bản Đặc biệt và Street từ tháng 8/2026.
Honda đã xác nhận sẽ ra mắt hatchback điện cỡ A Super-One mới tại Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026. Đây là thị trường thứ hai tại Đông Nam Á đón nhận mẫu xe này.
Hyundai đang tiến gần hơn tới việc gia nhập phân khúc SUV địa hình khung gầm rời (body-on-frame) khi một mẫu xe thiết kế mới đăng ký bằng sáng chế tại Ấn Độ.
Sau hơn 10 năm triển khai, dự án cải tạo kênh La Khê đang tăng tốc hoàn thiện nhiều hạng mục, từng bước hoàn chỉnh hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Hà Nội.
Vừa được chính thức ra mắt tại Việt Nam, Kymco People R 125 có giá đắt hơn đối thủ Honda SH 125i dù kém xe về nhận diện thương hiệu lẫn mạng lưới đại lý.