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[GALLERY] Mazda CX-60 2026 nâng cấp công nghệ, bản plug-in hybrid giảm giá

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mazda CX-60 2026 nâng cấp công nghệ, bản plug-in hybrid giảm giá

Mazda Australia vừa ra mắt CX-60 2026 với một số nâng cấp về công nghệ, an toàn và điều chỉnh giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung.

Nguyễn Anh
Mazda Australia vừa giới thiệu phiên bản CX-60 2026 với một số nâng cấp về công nghệ, an toàn và điều chỉnh giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung. Đáng chú ý nhất là phiên bản plug-in hybrid (PHEV) được giảm giá tới hơn 5.000 USD.
Mazda Australia vừa giới thiệu phiên bản CX-60 2026 với một số nâng cấp về công nghệ, an toàn và điều chỉnh giá bán nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung. Đáng chú ý nhất là phiên bản plug-in hybrid (PHEV) được giảm giá tới hơn 5.000 USD.
Bên cạnh việc điều chỉnh giá, Mazda cũng bổ sung hàng loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn cho CX-60, gồm hệ thống hỗ trợ phát hiện phương tiện cắt ngang phía trước, hỗ trợ lái khi di chuyển trên đường cao tốc và trong điều kiện ùn tắc, cùng hệ thống hỗ trợ khẩn cấp cho người lái. Trước đây, một số tính năng này chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp.
Bên cạnh việc điều chỉnh giá, Mazda cũng bổ sung hàng loạt trang bị an toàn tiêu chuẩn cho CX-60, gồm hệ thống hỗ trợ phát hiện phương tiện cắt ngang phía trước, hỗ trợ lái khi di chuyển trên đường cao tốc và trong điều kiện ùn tắc, cùng hệ thống hỗ trợ khẩn cấp cho người lái. Trước đây, một số tính năng này chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp.
Một điểm mới khác là Mazda Connected Services lần đầu được trang bị trên CX-60. Thông qua eSIM tích hợp và ứng dụng MyMazda, người dùng có thể sử dụng nhiều tính năng kết nối từ xa như định vị xe, theo dõi tình trạng vận hành, hỗ trợ tìm xe bị đánh cắp hay gọi cứu hộ khẩn cấp.
Một điểm mới khác là Mazda Connected Services lần đầu được trang bị trên CX-60. Thông qua eSIM tích hợp và ứng dụng MyMazda, người dùng có thể sử dụng nhiều tính năng kết nối từ xa như định vị xe, theo dõi tình trạng vận hành, hỗ trợ tìm xe bị đánh cắp hay gọi cứu hộ khẩn cấp.
Danh mục màu sơn cũng được bổ sung tùy chọn Polymetal Grey Metallic, thay thế màu Sonic Silver Metallic trước đây.Tại Australia, Mazda CX-60 tiếp tục được cung cấp với bốn tùy chọn hệ truyền động.
Danh mục màu sơn cũng được bổ sung tùy chọn Polymetal Grey Metallic, thay thế màu Sonic Silver Metallic trước đây.Tại Australia, Mazda CX-60 tiếp tục được cung cấp với bốn tùy chọn hệ truyền động.
Các gói động cơ cho CX-60 2026 bao gồm; động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, động cơ xăng tăng áp 3.3L mild-hybrid, động cơ diesel tăng áp 3.3L mild-hybrid và phiên bản plug-in hybrid.
Các gói động cơ cho CX-60 2026 bao gồm; động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, động cơ xăng tăng áp 3.3L mild-hybrid, động cơ diesel tăng áp 3.3L mild-hybrid và phiên bản plug-in hybrid.
Trong đó, Mazda CX-60 2026 bản PHEV kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện và pin 17,8 kWh, cho tổng công suất 241 kW, mô-men xoắn 500 Nm cùng khả năng di chuyển thuần điện tối đa 76 km theo chu trình NEDC.
Trong đó, Mazda CX-60 2026 bản PHEV kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện và pin 17,8 kWh, cho tổng công suất 241 kW, mô-men xoắn 500 Nm cùng khả năng di chuyển thuần điện tối đa 76 km theo chu trình NEDC.
Mazda CX-60 2026 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp dải đèn định vị ban ngày. Cụm đèn hậu của CX-60 khá giống với Mazda CX-5 thế hệ mới.
Mazda CX-60 2026 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm. Hệ thống đèn chiếu sáng tích hợp dải đèn định vị ban ngày. Cụm đèn hậu của CX-60 khá giống với Mazda CX-5 thế hệ mới.
Bên trong xe được trang bị màn hình giải trí kích thước 12,3 inch, các dãy phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí vẫn được giữ nguyên. Khu vực bệ tỳ tay trung tâm có cần số điện tử, lẫy chuyển chế độ lái Mi-Drive, núm vặn Commander Control... Ngoài ra xe còn có cửa sổ trời.
Bên trong xe được trang bị màn hình giải trí kích thước 12,3 inch, các dãy phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí vẫn được giữ nguyên. Khu vực bệ tỳ tay trung tâm có cần số điện tử, lẫy chuyển chế độ lái Mi-Drive, núm vặn Commander Control... Ngoài ra xe còn có cửa sổ trời.
Giá bán của Mazda CX-60 2026 tại Australia dao động từ: 32.000 – 54.000 USD. Đợt nâng cấp này cho thấy Mazda đang tập trung gia tăng giá trị cho CX-60 thông qua việc bổ sung công nghệ và hạ giá các phiên bản điện hóa, qua đó tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.
Giá bán của Mazda CX-60 2026 tại Australia dao động từ: 32.000 – 54.000 USD. Đợt nâng cấp này cho thấy Mazda đang tập trung gia tăng giá trị cho CX-60 thông qua việc bổ sung công nghệ và hạ giá các phiên bản điện hóa, qua đó tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.
Tại thị trường Việt Nam, các đại lý chính hãng đã nhận cọc Mazda CX-60 2026, mức giá dự kiến 1,8 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 3.3L I6 mild-hybrid công suất 280 mã lực và dự kiến bàn giao từ tháng 10/2026 và cạnh tranh với "đối thủ" Skoda Kodiaq.
Tại thị trường Việt Nam, các đại lý chính hãng đã nhận cọc Mazda CX-60 2026, mức giá dự kiến 1,8 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ xăng 3.3L I6 mild-hybrid công suất 280 mã lực và dự kiến bàn giao từ tháng 10/2026 và cạnh tranh với "đối thủ" Skoda Kodiaq.
Video: Giới thiệu Mazda CX-60 bản plug-in hybrid.
Nguyễn Anh
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