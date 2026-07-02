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Số hóa - Xe

Mazda CX-5 2026 lập kỷ lục an toàn ở hạng mục bảo vệ người đi bộ

Chương trình đánh giá an toàn xe mới khu vực Australia và New Zealand (ANCAP) vừa công bố loạt kết quả thử nghiệm an toàn mới nhất, trong đó Mazda CX-5 2026.

Thảo Nguyễn
Video: Mazda CX-5 2026 thử nghiệm an toàn ANCAP.

Chương trình đánh giá an toàn xe mới khu vực Australia và New Zealand (ANCAP) vừa công bố loạt kết quả thử nghiệm an toàn mới nhất, trong đó Mazda CX-5 thế hệ mới trở thành cái tên nổi bật khi đạt xếp hạng an toàn 5 sao và lập kỷ lục mới ở hạng mục bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tất cả các mẫu xe trong đợt đánh giá này – bao gồm Mazda CX-5, BMW X3, MG S6 và Cupra Formentor – đều được kiểm tra theo bộ tiêu chuẩn cũ giai đoạn 2023–2025, thông qua đối tác Euro NCAP, thay vì bộ tiêu chuẩn mới khắt khe hơn áp dụng cho giai đoạn 2026–2028.

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Mazda CX-5 2026 lập kỷ lục an toàn ở hạng mục bảo vệ người đi bộ.

Theo kết quả công bố, CX-5 đạt mức 93% ở hạng mục Vulnerable Road User Protection (bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương), mức cao nhất từng được ANCAP ghi nhận và vượt qua thành tích 89% của Tesla Model 3 trước đó.

ANCAP cho biết thiết kế phần đầu xe được tối ưu tốt đã giúp giảm nguy cơ gây chấn thương cho người đi bộ và các phương tiện khác khi va chạm, đồng thời hệ thống hỗ trợ tránh va chạm cũng cho thấy hiệu quả hoạt động cao. Ngoài hạng mục này, Mazda CX-5 còn đạt 90% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 91% ở hạng mục bảo vệ trẻ em và 87% ở hạng mục hỗ trợ an toàn chủ động.

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Ngoài ra, Mazda CX-5 2026 còn đạt 90% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 91% ở hạng mục bảo vệ trẻ em và 87% ở hạng mục hỗ trợ an toàn chủ động.

Carla Hoorweg, Giám đốc điều hành ANCAP, cho biết Mazda CX-5 từ lâu đã là mẫu xe phổ biến với các gia đình và thế hệ mới tiếp tục mang lại sự an tâm cao về khả năng bảo vệ cả hành khách lẫn người bên ngoài xe.

Trong khi đó, BMW X3 (bao gồm các phiên bản xăng, diesel và plug-in hybrid, nhưng không áp dụng cho BMW iX3) đạt mức 88% ở hạng mục bảo vệ người lớn, 86% bảo vệ trẻ em, 77% bảo vệ người đi bộ và 81% hỗ trợ an toàn. Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ giữ làn của X3 đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra liên quan.

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