Mazda CX-5 bán chạy nhất, Honda CR-V ngược dòng phân khúc SUV cỡ C

Cuộc đua doanh số phân khúc SUV hạng C tháng 4/2026 chứng kiến Mazda CX-5 bán chạy nhất dù doanh số giảm. Honda CR-V là mẫu xe duy nhất ghi nhận đà tăng trưởng.

Doanh số nhóm xe SUV cỡ C trong tháng 4/2026 vừa qua phần nào phản ánh rõ gam màu ảm đạm chung của thị trường ôtô Việt Nam. Hầu hết các thành viên đều rơi vào tình trạng giảm doanh số, trừ Honda CR-V. Cục diện bảng xếp hạng cũng có những xáo trộn đáng chú ý.

Theo đó, Mazda CX-5 dù ghi nhận giảm doanh số khi đạt 1.177 xe, giảm 23,1% theo tháng song vẫn đủ sức lấy lại vị trí quán quân quen thuộc. Lũy kế 4 tháng của năm, doanh số CX-5 đạt 5.820 chiếc, bỏ xa nhóm bám đuổi. Sức hút của dòng xe Nhật liên tục được củng cố nhờ việc bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới có giá khởi điểm rất cạnh tranh, 699 triệu đồng. Đi cùng với đó là lợi thế về ngôn ngữ thiết kế thời trang và hệ thống trang bị an toàn, tiện nghi phong phú.

Xếp ngay sau là Ford Territory với 934 xe bàn giao tới tay khách hàng, giảm 17,7%. Dẫu vậy, kết quả này đã nâng lượng xe tích lũy từ đầu năm của mẫu xe Mỹ lên 4.345 chiếc, đồng thời thu hẹp đáng kể khoảng cách với ngôi đầu bảng. Động thái điều chỉnh giá niêm yết xuống khoảng 739-875 triệu đồng của hãng xe Mỹ được xem là chiến lược hiệu quả, giúp Territory trở thành một trong những lựa chọn kinh tế nhất phân khúc, bên cạnh điểm cộng về không gian nội thất rộng rãi và phom dáng bề thế.

Điểm sáng lớn nhất của phân khúc thuộc về Honda CR-V khi đây là cái tên duy nhất ghi nhận tăng trưởng doanh số 3,6%, đạt 706 xe và vươn lên vị trí thứ ba. Mặc dù sở hữu mức giá khá cao so với mặt bằng chung, dao động từ 1,039 đến 1,25 tỷ đồng, CR-V vẫn duy trì được tệp khách hàng trung thành nhờ cảm giác lái thể thao vượt trội và hàm lượng công nghệ dày đặc. Đặc biệt, biến thể sử dụng động cơ Hybrid phối hợp giữa cỗ máy xăng 2.0L và hai mô-tơ điện cho tổng công suất 204 mã lực là lợi thế cạnh tranh gần như độc quyền phân khúc, giúp xe đạt doanh số cộng dồn 2.479 chiếc sau 4 tháng.

Màn bứt phá của đại diện nhà Honda đã đẩy Hyundai Tucson xuống vị trí thứ tư. Với 626 xe bán ra trong tháng 4, doanh số dòng xe Hàn Quốc giảm 15,8%, song tổng lượng xe lăn bánh từ đầu năm của Tucson vẫn tạm thời dẫn trước CR-V với 3.145 chiếc. Tucson tiếp tục duy trì sức cạnh tranh bằng khoảng giá dễ tiếp cận từ 769 đến 989 triệu đồng, đi kèm thiết kế phá cách và khoang cabin tối ưu không gian nhờ chiều dài cơ sở lớn.

Ở nhóm dưới, Mitsubishi Destinator trải qua một tháng kinh doanh khó khăn khi trở thành mẫu xe có mức sụt giảm sâu nhất phân khúc. Với 568 chiếc bàn giao đến tay khách hàng, doanh số Destinator đã lao dốc tới 65,8% so với kỳ báo cáo liền trước. Dẫu vậy, kết quả lũy kế 4 tháng đầu năm của Destinator vẫn neo ở mức khá tốt với 3.562 xe.

Chi tiết bảng xếp hạng doanh số phân khúc SUV cỡ C tháng 4/2026.

Trong khi đó, Kia Sportage vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng khi chỉ tiêu thụ được 120 xe, giảm 15,4% so với tháng trước, khép lại 4 tháng đầu năm với kết quả tương đối khiêm tốn là 523 chiếc.